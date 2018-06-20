10 yıl teşhis edilemeyen hastalığı iki işçi çözdü!

Kathi Wilson yıllarca hastalığının ne olduğunu öğrenmek için hastane hastane dolaştı. Ancak sorununun ne olduğunu bir türlü öğrenemedi, doktorlar talihsiz kadının hastalığının ne olduğunu bir türlü tespit edemiyorlardı. Üstünden 10 yıl geçse de şans Kathi Wilson'ın yüzüne güldü. Yıllarca doktor doktor gezip bir sonuç alamayan kadının sorununu biri tesisatçı diğeri elektrikçi olan iki işçi çözdü