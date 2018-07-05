Türkiye’nin en önemli gazetecilik ödüllerine uzanırken, dünya çapında haberlere imza attık. 4 Haziran 2010... Mavi Marmara baskınında arkadaşımız Şefik Dinç gemideydi. Oradan İsrail engelini aşarak fotoğraf getirebilen tek gazeteciydi. Ve Foto Muhabirleri Derneği’nin yılın basın fotoğrafı ve haber fotoğrafı ödülünü aldı. “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri”, “Sedat Simavi Gazetecilik Ödülleri”nin yanı sıra, “Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması”, “Bilişim Muhabirleri Derneği”, “Vodafone İstanbul Maratonu Basın Teşvik ve Vefa Ödülleri”, “Çevre Örgütü ödülleri”, “Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti”, “Antalya Gazeteciler Cemiyeti ödülleri”, belediyeler, örgütler ve çeşitli dernekler tarafından verilen “haber”, “sayfa”, “köşe yazısı” dalındaki ödül sayısı 200’ü aştı. Bu da iki haftada bir ödül demek. Habertürk’ün 19 Temmuz 2017 tarihli “Yağmur Adam” başlıklı manşeti, 1. sayfa dalında Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

ÇEVRE BERATI

Ayrıca Habertürk’ün ilk dönemindeki çevre sayfasına “çevrecilik beratı” verildi. Habertürk, kurulduğu ilk yıl olan 2009’da, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “Medya Alanında Çevre Beratı Ödülü” ne layık görüldü. Habertürk, bu ödülü 2 kez aldı.

İŞTE ÖDÜLLÜ 1. SAYFA

Geçen yıl o temmuz gününü hatırlamayan var mı? İstanbul’u sellerin götürdüğü gün. Bu enstantaneyi “Yağmur Adam” başlığıyla kapağa taşıyarak Gazeteciler Cemiyeti’nin 1. sayfa ödülüne uzandık.

Habertürk muhabiri Şefik Dinç, Mavi Marmara baskınından fotoğraf getiren tek gazeteci olarak ödül aldı.

Çevre sayfalarımız da çok ses getirdi. Bakanlığın beratını aldık iki kez.

KİMİ ZAMAN 7’LEDİK

Gazetemizin 2017 performansı Gazeteciler Cemiyeti’nden gelen tam 7 ödülle işte böyle tescillendi...