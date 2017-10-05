Ülkenin en büyük bankalarından Brezilya Bankası’nın Sao Paulo’daki şubesini soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişi yakalandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 4 milyon Brezilya Reali (1.3 milyon dolar) harcadıkları tespit edildi. Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi Sözcüsü Fabio Pinheiro Lopes, banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3 ay önce takibe aldıklarını açıkladı. Tünelin tamamlandığını fark edince operasyon düzenlediklerini belirten Lopes, “Bankadan 1 milyar Brezilya Reali (yaklaşık 317 milyon dolar) çalmayı planlıyorlardı. Başarsalardı bu, dünyanın en büyük soygunu olacaktı” diye konuştu. Cezaevine gönderilen çete üyelerinden bazılarının, 2005’te 75 metrelik tünel kazıp Fortaleza Eyaleti Merkez Bankası’ndan yaklaşık 70 milyon dolar çaldıkları belirlendi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN BÜYÜK SOYGUNLAR

1- 2007, Dar Es Salaam Bankası, Bağdat, Irak: 281 milyon dolar

2- 1987, Knightsbridge, Londra, İngiltere: 97 milyon dolar

3- 2006, Securitas Depot, Kent, İngiltere: 83 milyon dolar