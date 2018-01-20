15 gün yarıyıl tatili, Cuma günü dağıtılan karnelerin ardından başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatiline çıktı. 15 gün boyunca dinlenecek, tatil yapacak olanlar tatil planı sürecinde okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? Halk arasında yarıyıl tatili, sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatil ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte okulların açılacağı tarih...

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem karneleri dün dağıtıldı. Öğrenciler tatil heyecanını yaşıyor. Tatili dinlerek veya memleketlerine giderek geçiren öğrenciler ve velileri geri dönüş için 15 tatilin biteceği, okulların açılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2017-2018 iş takvimine göre 19 Ocak'ta kapanan okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak. 15 tatil, 3 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. Fakat 3 Şubat'ın Cumartesi gününe denk gelmesi, haftasonu okulların resmi tatil olması nedeniyle, öğrenciler 5 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem eğitim öğretim hayatına başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatilini sürdüren öğrenciler, ikinci dönem sonunda başlayacak olan 3 aylık yaz tatilinin tarihini de şimdiden merak etmeye başladı. Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler 'Yaz tatili ne zaman başlayacak' sorgularını hızlandırdı. 15 tatilin ardından ikinci dönem eğitimine başlayacak olan öğrenciler dönem sonu karnelerini 8 Haziran 2018 Cuma günü alacaklar ve 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ VE BAYRAMLAR

Yılbaşı 1 Ocak 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018 (Salı gününe denk geliyor)

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018 (Cumartesi gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı Arefesi 14 Haziran 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı 1. gün 15 Haziran 2018 (Cuma gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı 2. gün 16 Haziran 2018 (Cumartesi gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı 3. gün 17 Haziran 2018 (Pazar gününe denk geliyor)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2018 (Pazar gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı Arefesi 20 Ağustos 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 1. gün 21 Ağustos 2018 (Salı gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 2. gün 22 Ağustos 2018 (Çarşamba gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 3. gün 23 Ağustos 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 4. gün 24 Ağustos 2018 (Cuma gününe denk geliyor)

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Cumhuriyet Bayramı 28-29 Ekim 2018 (Pazar-Pazartesi gününe denk geliyor)

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