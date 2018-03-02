İçişleri Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.

Buna göre, Bakanlıkça 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

Komisyonlarca bugüne kadar olumlu sonuçlandırılan başvurular için vatandaşlara ödenmek üzere talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

Ülke genelinde geçen yıl meydana gelen terör olayları nedeniyle zarar tespit komisyonlarına yapılan 10 bin 151 yeni başvurudan 6 bin 598'i sonuçlandırıldı. Ayrıca geçen yılın talepleri doğrultusunda ilave edilen ek ödenekle birlikte toplam 380 milyon lira ilgililere ödenmek üzere valiliklere gönderildi.

Bakanlık tarafından geçen yıl 2330 sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında 160 talep dosyası incelendi. Bu dosyalar hakkında ilgililere 7 milyon 532 bin 973 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Ayrıca 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince düzenlenen darbe girişimi sırasında mağdur olan siviller ve görevlilerle ilgili olarak, aynı kanun kapsamında, dosyası Bakanlığa intikal eden 182 sivil şehit, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için toplam 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

Rapora göre Ağrı ile Iğdır'da İran sınırına yapılacak 144 kilometrelik "güvenlik duvarı"nın, 90 kilometrelik kısmının üretimi gerçekleştirildi, 61 kilometresinin de inşası tamamlandı.

59 BİN 402 KİŞİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANDI

Geçen yıl 2 bin 414'ü doğumla, 56 bin 988'i yetkili makam kararıyla sonradan olmak üzere 59 bin 402 kişi Türk vatandaşlığı kazanırken, 25 bin 907 kişi ise Türk vatandaşlığını kaybetti. Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca teklif edilen 258 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin işlemler devam ediyor.

Vatandaşlık hizmetleri kapsamında geçen yıl 1278 Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığını kazandı. İskanlı göçmen olarak kabulüne karar verilen 300 Ahıska Türkü ailenin, il göç idaresi müdürlüklerinde işlemleri devam ediyor.

NÜFUS HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER

Nüfus hizmetleri kapsamında ise doğuma ilişkin 1 milyon 344 bin 215, ölüme ilişkin 448 bin 228, evlenmeye ilişkin 605 bin 52, boşanmaya ilişkin 137 bin 294, adres beyanına ilişkin 6 milyon 746 bin 114, yerleşim yeri belgesinin düzenlenmesine ilişkin 6 milyon 373 bin 755, nüfus kayıt örneğinin düzenlenmesine ilişkin 15 milyon 152 bin 972 ve diğer tescil işlemlerine ilişkin 39 milyon 639 bin 255 işlem yapıldı.

Ön inceleme ve inceleme-araştırma faaliyetleri kapsamında 155 kamu görevlisi için soruşturma izni verilmesi, 226 kamu görevlisi için soruşturma izni verilmemesi ve 145 kamu görevlisi için kısmen soruşturma izni verilmesi kararı alındı.

ARANAN KİŞİLERİN ÇOĞU BULUNDU

Geçen yıl polis kayıtlarına göre arama kaydına alınan 48 bin 629 kişiden 45 bin 237'si, jandarma kayıtlarına göre arama kaydına alınan 2 bin 235 kişiden 792'si bulundu.

Ülke genelinde 2 milyon 198 bin 774 vatandaş, kaybolan silah ruhsatı, araç tescil ve sürücü belgesi ile kurum kimlikleri için başvuruda bulundu.

106 BİN SİLAH 73 YILDA KAYBOLDU

Türkiye'de kaybolan silahların kayıtları, 1944'ten itibaren düzenli olarak tutulmaya başlandı. Kayıtlarda 1944'ten 2017'nin sonuna kadarki 73 yıllık süreçte kaybolan silah sayısı 106 bin 740 olarak yer aldı.

Bu yıl başı itibarıyla kayıp araç sayısı ise 385 bin 178 ve çalıntı-kayıp plaka sayısı 1 milyon 147 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

Teröristle mücadele harekatında faydalanılan güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla 18 bin 482 yeni güvenlik korucusu istihdam edildi.

Erzurum, Erzincan, Hatay ve Osmaniye, güvenlik korucusu istihdam edilen iller kapsamına alındı.

Genel alımlarla birlikte toplam 21 bin 353 güvenlik korucusunun görevlendirme işlemleri tamamlandı. Ayrıca aidiyet duygularının geliştirilmesi amacıyla 50 bin korucuya, yüksek güvenlikli teknolojiyle donatılmış yeni kimlik kartları verildi.

Operasyonların etkinliğinin artırılması, aktif ve güvenli haberleşme sisteminin sağlanabilmesi amacıyla Güvenli Bildirim Sistemi (GBS) projesi kapsamında bin 500 özel program yüklenmiş cep telefonu, güvenlik korucuları tim komutanlarına dağıtıldı.

15 MİLYONUN ÜZERİNDE KİMLİK KARTI VERİLDİ

Geçen yıl 15 milyon 783 bin 707 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınırken bunlardan 15 milyon 262 bin 321'i sonuçlandırılarak kartları vatandaşlara teslim edildi.

Ayrıca doğum, kayıp, geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kimlik kartı kullanılamayacak durumda olduğu için başvuruda bulunan 4 milyon 776 bin 310 vatandaşa, geçici kimlik belgesi verildi.

Raporda Bakanlık ile kendisine bağlı kurumların "üstünlükleri" ve zayıflıklarına da yer verildi.

Bakanlığın "üstünlükleri", "çok geniş bir yelpazede (güvenlikten-nüfusa, göçten-sivil topluma vb.) görevlerinin olması, kamuoyu nezdinde terör, toplumsal olaylar gibi kritik konulardaki rolü nedeniyle devletle özdeşleşmiş olması ve yerel yönetimler üzerinde eşgüdüm sağlayıcı ve hizmet standartlarını belirleyici role sahip olması" olarak yer aldı.

Bakanlığa bağlı kurumların "zayıflıkları" ise şöyle sıralandı:

"Bürokratik ve geleneksel bir yapıya sahip olması, Bakanlığın güvenlikle ilgili faaliyetlerinin diğer faaliyet alanlarının önüne geçmesi, özlük hakları nedeniyle nitelikli personel yetersizliği, merkez birimlerinin fiziksel altyapısının, çalışma koşulları bakımından yetersiz olması, personelin, stratejik planlama ve yönetim konusunu henüz içselleştirememiş olması ve Bakanlığın, bazı faaliyetlerini yeterli düzeyde kamuoyuna tanıtamıyor olması."

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