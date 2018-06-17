Arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Adıyaman’ın Kahta ilçesi Elmalı köyüne bağlı Yeşildirek mezrası yakınlarında bulunan gölete giren Fatih Salan (15), bir süre sonra su içerisinde gözlerden kayboldu. Fatih Salan’ın gözden kaybolması üzerine Salan’ın arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Polis Dalgıç ekipleri ise gölete atladı. Dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Salan’ı suyun 6 metre derinliğinden çıkardı. Salan’ın dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılmasının ardından ambulansa alınarak Kahta İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Fatih Salan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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