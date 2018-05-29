Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oğlu 7 yaşındaki Ercan Kaya K.'yı 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen 36 yaşındaki Bilge L. K.'nın oğlunun cesediyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre, Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge L. K., önceki gün oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge L. K., daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge L. K.'nın, eşinin bir arkadaşına attığı Whatsapp mesajıyla ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' şeklinde mesajı alan bu kişi, polise haber verdi.



BABA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ



Olayı haber alan Bilge L. K.'nın babası 64 yaşındaki Tahir L. de kızının yaşadığı binaya geldi. İçeri giren L., torunu Ercan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ve kızı Bilge'yi yaralı halde buldu. Gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı atmak isteyen Tahir L., kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir L., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Hastaneye kaldırılan Bilge L. K. ise müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti bir gün önce işlediği ortaya çıkan Bilge L. K.'nın eşi Ercan K. tarafından terk edildiği ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi.



Polisteki işlemlerinin ardından Bilge L. K., yoğun güvenlik önlemlerinde mahkemeye çıkarıldı.



KKTC medyasında geniş yer bulan olayla ilgili milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bizi hayata bağlayan yavrularımızın kılına, değil zarar vermek, onlara şiddet düşüncesini aklından geçireni sallamalıyız' dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER