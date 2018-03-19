19 Mart akşam ezanı saat kaçta okunacak

Recep ayının ilk gününü oruç tutarak geçirenler akşam ezanı saatini merak ediliyor. Üç Ay'ların başlaması ile oruçlar başladı. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının ilk 19 Mart 2018. İsanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il ezan saatleri...

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İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19.03.2018 05:38 07:03 13:18 16:40 19:21 20:41 20.03.2018 05:36 07:01 13:18 16:40 19:22 20:42 21.03.2018 05:34 07:00 13:17 16:41 19:23 20:43 22.03.2018 05:32 06:58 13:17 16:42 19:24 20:44 23.03.2018 05:31 06:56 13:17 16:42 19:26 20:46 24.03.2018 05:29 06:55 13:17 16:43 19:27 20:47 25.03.2018 05:27 06:53 13:16 16:43 19:28 20:48

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19.03.2018 05:24 06:47 13:03 16:25 19:06 20:24 20.03.2018 05:22 06:46 13:02 16:25 19:07 20:25 21.03.2018 05:20 06:44 13:02 16:26 19:08 20:26 22.03.2018 05:19 06:43 13:02 16:26 19:09 20:27 23.03.2018 05:17 06:41 13:01 16:27 19:10 20:28 24.03.2018 05:15 06:39 13:01 16:27 19:11 20:30 25.03.2018 05:13 06:38 13:01 16:28 19:12 20:31

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19.03.2018 05:49 07:10 13:25 16:48 19:29 20:45 20.03.2018 05:47 07:09 13:25 16:49 19:30 20:46 21.03.2018 05:45 07:07 13:25 16:49 19:30 20:47 22.03.2018 05:44 07:06 13:25 16:50 19:31 20:48 23.03.2018 05:42 07:04 13:24 16:50 19:32 20:49 24.03.2018 05:40 07:02 13:24 16:51 19:33 20:50 25.03.2018 05:39 07:01 13:24 16:51 19:34 20:51

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