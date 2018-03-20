19 Mart reyting sonuçları listesi belli oldu. Show TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen fenomen dizi Çukur, bu hafta reyting sonuçlarında tüm kategorilerde birinci oldu. Çukur'u reytinglerde Söz dizisi takip etti. İşte 19 Mart reyting sonuçları...

19 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE 1 ÇUKUR SHOW TV 20:59 00:18 9,9 21,96 2 SÖZ STAR TV 20:59 00:16 9,24 20,43 3 SURVIVOR TV8 20:37 00:26 7,07 16,34 4 SÖZ (ÖZET) STAR TV 20:00 20:59 5,91 13,64 5 ÇUKUR (ÖZET) SHOW TV 20:00 20:59 5,3 12,27

AB

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE 1 ÇUKUR SHOW TV 20:59 00:18 12,29 26,93 2 SÖZ STAR TV 20:59 00:16 7,43 16,22 3 SURVIVOR TV8 20:37 00:26 6,59 15,20 4 SÖZ (ÖZET) STAR TV 20:00 20:59 5,84 14,05 5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV 18:59 19:57 5,83 17,89

20+ABC1

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE 1 ÇUKUR SHOW TV 20:59 00:18 12,57 26,14 2 SÖZ STAR TV 20:59 00:16 8,48 17,58 3 SURVIVOR TV8 20:37 00:26 7,59 16,54 4 SÖZ (ÖZET) STAR TV 20:00 20:59 5,93 13,68 5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV 18:59 19:57 5,4 15,71

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