2 bakanlıktan hızlı yargılama için işbirliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP), Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) ile entegrasyonunu düzenleyen protokolü imzaladı. Gül, törende yaptığı konuşmada, bu entegrasyonun yargılamaların hızı ve etkinliği için önemli olduğunu vurguladı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, projeyle soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Gül, şunları söyledi:
“Yargının hızlanmasına doğrudan etki edecek çalışmaya imza atmış olacağız. Yaklaşık 2 milyon adli olay veri girişi, 20 milyon tutanak, bunların hepsi basılı ortamda emniyetten savcılıklara iletiliyordu. Fiziki ortamda gelen bu belgeler, elektronik ortamda gelecek ve bu hususta hem maddi hem de zaman anlamında tasarruf sağlanacak. Polisimiz, evrak getir götür işinden ziyade, suç ve suçluyla mücadeleye daha fazla zaman harcayacak.”
90 MİLYONLUK TASARRUF
Bakan Soylu ise değişen iletişim ve yazılımlara karşı entegrasyonun sağlanması gerektiğini belirterek, projenin emniyetle adliye arasında milyonlarca kez gidip gelmeyi engelleyeceğini kaydetti. Soylu, “Yıllık yaklaşık 90 milyon liralık bir tasarruf, aynı zamanda da yıllık 4 milyon saat kazanım elde edeceğiz. Bütün bunlar vatandaşlarımızın, devletin daha hızlı, etkin, rasyonel çalışmasına ve kamu verimliliğinin artmasına yönelik talebini karşılayacaktır” dedi.
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