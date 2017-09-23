2. gün önce 7.1 ile sallanan Meksika'da bir deprem daha!

Geçtiğimiz günlerde 7.1 şiddetinde bir depremle sarsılan Meksika'da 6.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Oaxaca eyaletine bağlı Matias Romero'nun 18 kilometre güneydoğusundaki depremin, 32 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen depremde 295 kişi hayatını kaybetmişti.