2 Mart okullar tatil mi? İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı ve soğuk havanın şiddetini artırdığı şu günlerde, öğrencilerin en büyük ümidi ise kar tatili olması. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler '2 Mart okullar tatil mi' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2 Mar okullar tatil mi? Yarın hangi ilde okullar tatil? İşte detaylar...

2 MART OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı saat 01.00 sularında etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER