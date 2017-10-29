20 yaşındaki genç, babasının ekmek teknesinde kalbine yenik düştü

Olay, Muratpaşa ilçesinde Kızılarık Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İHA'nın haberine göre; inşaat bekçiliği yapan babası Seyfettin Çelik'i her akşam ziyaret eden 20 yaşındaki Azad Çelik, yine her seferinde olduğu gibi babasının çalıştığı inşaata geldi.

İddialara göre, henüz babasının yanına gidemeden inşaatın farklı bir katında rahatsızlanan genç, bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra oğlunun yerde hareketsiz şekilde yattığını gören baba Çelik, durumu 112 sağlık ekipleri ile polise haber verdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'e kalp masajı yapmaya başladı. Olayı duyan Çelik'in yakınları, kalp masajı yapılırken gözyaşlarına hakim olamazken, ilk müdahalesi yapılan genç Azad, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Azad, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan genç Azad'ın, üniversite sınavlarına hazırlandığı ve spor salonuna gidip düzenli olarak spor yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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