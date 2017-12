2017'de kültür-sanat dünyasında neler oldu?

KÜLTÜREL YAPI PATLAMASI

Dünyada 101’den fazla önemli sanat merkezi açıldı. Müzeler, performans sanatları ve kültür merkezlerinin toplam inşaat maliyeti: 8.45 milyar dolar

TATE MODERN'DE İLK TÜRK

Tate Modern’de ilk kez bir Türk sanatçının retrospektifi sergilendi: Fahrelnissa Zeid

DÜNYANIN EN PAHALI ESERİ

Leonardo da Vinci’ye ait Salvator Mundi tablosu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından Christie’s New York’ta 450 milyon dolara satın alındı. Hz. İsa’yı betimleyen ‘dünyanın en pahalı eseri’, Louvre Abu Dhabi Müzesi’nde sergileniyor.

Sanat piyasası ‘2017’yi şüphesiz bu yarım milyar dolarlık satışla hatırlayacak.



Jean-Michel Basquiat

2017’NİN EN PAHALI ESERLERİ

1. Leonardo da Vinci, Salvator Mundi (c. 1500), 450 milyon dolar.

2. Qi Baishi, Twelve Landscape Screens (1925), 140.8 milyon dolar.

3. Jean-Michel Basquiat, Untitled (1982), 110.4 milyon dolar.

4. Vincent van Gogh, Laboureur dans un champ(1889), 81.3 milyon dolar.

5. Fernand Léger, Contraste de formes (1913), 70 milyon dolar.

6. Andy Warhol, Sixty Last Suppers (1986), 60.8 milyon dolar.

7. Gustav Klimt, Bauerngarten (1907), 59.3 milyon dolar.

8. Constantin Brancusi, La muse endormie (1913), 57.3 milyon dolar.

9. Cy Twombly, Leda and the Swan (1962), 52.8 milyon dolar.

10. Francis Bacon, Three Studies for a Portrait of George Dyer (1963), 51.7 milyon dolar.

2017’NİN EN POPÜLER SERGİSİ (TÜRKİYE)

Ai Weiwei, Porselene Dair, Sabancı Müzesi



2017’NİN EN POPÜLER SERGİSİ(DÜNYA)

Treasures from the Wreck of the Unbelievable ‘İnanılmaz Enkazdan Hazineler’, Damien Hirst, Venedik

2017’NİN YILDIZLI SANAT ETKİNLİĞİ

İstanbul Bienali

EN ÇOK KONUŞULAN SANATSAL İŞBİRLİĞİ

Jeff Koons x Louis Vuitton

EN ÇOK KONUŞULAN SANAT OLAYI

450 milyon dolara satılan Salvator Mundi...

BITCOIN SANAT PAZARINA GİRDİ

Londra’da Dadiani Gallery’de Bitcoin karşılığında ilk sanat eseri alım-satımı gerçekleşti.

BEYAZ SARAY'A YENİ KOLEKSİYON

Beyaz Saray’ın duvarlarını süsleyen tablolar Trump’ın başkanlığıyla beraber kızı Ivanka Trump’ın seçtiği eserlerle değiştirildi. ‘Dear Ivanka’ protestoları aylarca sürdü.

TERÖR MÜZELERİ VURDU

Ocakta Paris’teki Louvre Müzesi, mayısta Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde terör alarmı verilmişti. Neyse ki saldırganlar olaysız etkisiz hale getirildi.

AMERİKA'NIN EN PAHALI SANATÇISI

Japon koleksiyoner Yusaku Maezawa, JeanMichel Basquiat eserine 110 milyon dolar vererek Andy Warhol’un tahtını elinden aldı. Basquiat 2017 itibarıyla Amerika’nın en pahalı sanatçısı...

LOUVRE'UN BAE MÜZESİ

Paris Louvre Müzesi’nin yıllardır beklenen Abu Dhabi şubesi nihayet kapılarını açtı.

ORTADOĞU'YA İLGİ

Christie’s Londra’da 2006’dan beri ilk kez, ‘Middle Eastern Modern and Contemporary Art/Modern ve Çağdaş Ortadoğu Sanatı’ müzayedesi gerçekleşti.

MÜSLÜMAN SANATÇILARA DESTEK

Trump’ın seyahat yasağına karşı, MoMA yasaklanmış 7 Müslüman ülkenin sanatçılarının eserlerini sergiledi.

DALİ DAVASI

Sürrealizmin öncü ismi Salvador Dali’nin yıllar süren babalık davası sonucu mezarı açıldı.

AFRİKA'NIN İLK ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

Eski Puma CEO’su ve koruma uzmanı Jochen Zeitz, Afrika’nın ilk çağdaş sanat müzesini açtı. Zeitz Çağdaş Sanat Müzesi, Güney Afrika’nın Cape Town kentinde.

GÖRSEL MEDYANIN EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ:



Edel Rodriguez: Yılın en güçlü ve iddialı dergi kapaklarını çizdi. Özellikle TIME ve Der Spiegel için resmettiği mevcut ABD başkanı ve yönetiminin politikalarını tasvir eden siyasi karikatürleri çok konuşuldu.

Awol Erizku: Instagram’ın en çok beğenilen fotoğrafının imzası ona ait. Şubat ayında, Beyonce ikizleri beklediğini dünyaya duyurmak için Instagram’da bir portre paylaşmıştı. Fotoğraf, kültürel simgeler ve göbeği Virgin Mary’yi hatırlatacak bir şekilde resmedilmişti. Paylaşım, Beyonce’yi fotoğraflayan Erizku’nun kariyerini şüphesiz bambaşka bir boyuta taşıdı.

Maria Balshaw: Sir Nicholas Serota’nın ayrılmasıyla Tate’in ilk kadın yöneticisi olarak atandı.

Pete Souza: Obama’nın Beyaz Saray fotoğrafçısı Souza, geniş görüntü arşivini Obama’nın Beyaz Saray’dan ayrıldığı gün itibarıyla sosyal medyada yeni açtığı hesapla paylaştı.

Leonardo Da Vinci: 450 milyon dolara satılan eseriyle, sanat piyasasına ve sanatın jeopolitikle kesişim noktasına uluslararası bir boyut kazandırdı.

2017’NİN OLAĞANÜSTÜ SANAT-TARİHSEL KEŞİFLERİ



✔ Auguste Rodin’in başyapıtlarından Napoléon Bonaparte’ın mermer büstü (1908), 75 yıl aradan sonra New Jersey belediye binasında bulundu.

✔ Peter Paul Rubens’in yaklaşık 400 yıldır kayıp bir portresinin, tarihi bir Glasgow evinde asılı olduğu keşfedildi.

✔ René Magritte’in son tablosu The Enchanted Pose (1927), kaybolduktan 85 yıl sonra Belçika’da bulundu.

✔ Mısır’ın Luksor kentinin güneyindeki Thebes’de Draa Abou Naga nekropolünde, 18. Mısır Hanedanlığı’na ait 3 bin 500 yıllık mezarların da içinde olduğu yepyeni bir sit alanı bulundu.

VE 2018'DE BEKLEDİKLERİMİZ:

Jasper Johns Broad Müzesi sergisi, New Museum Trienali, Guggenheim’da Dahn Vo, Palermo’da Manifesta 12, önce Schaulager sonra MoMA’da sergilenecek olan Bruce Nauman retrospektifi... Koç Contemporary Müzesi’nin açılması...