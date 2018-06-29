24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen bedelli askerlik, seçimler sonrası yeniden Türkiye'nin gündeminde... İktidar kanadından üst üste yapılan son dakika açıklamaları sonrası bedelli askerlik beklentisi bir kat daha arttı. Peki 2018 bedelli askerlik ne zaman? Bedelli askerlik yaş sınırı ne? Bedelli askerlik ücretleri ne kadar? İşte cevabı...



BEDELLİ ASKERLİK 2018 NE ZAMAN ÇIKACAK?

24 Haziran seçimlerinin hemen arefesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlikle ilgili peş peşe son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamaların genel seyri ise bedelli ile ilgili bir düzenlemeye gidileceği ancak bunun seçim sonrasına kalacağı ile ilgiliydi.

Ancak bedelli askerlikle ilgili son dakika haberi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ bedelli askerlik tarihiyle ilgili Ekim ayı sonunu işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin sandıktan zaferle çıkması bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberlerine kilitlenmiş olan gençleri heyecanlandırdı. Milli Savunma Bakanı Canikli'nin seçimden bir gün önce yaptığı "Bedelli askerlik ile ilgili hazılıklarımız tamam açıklaması heyecanı bir kat daha arttırdı.

İlk açıklama Yıldırım'dan geldi. İşte Yıldırım'ın açıklaması:

Şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585.210, yoklama kaçağı 570.422, bakaya 56.947, firar 5772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2.930.279, bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1.885.438. Silah altında bulunan er sayısı da 360.869. Ve 2019’da planlanan silah altına alınacak sayı 345.933. Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.

İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? ‘Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var’

Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetlerde silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik.

Operasyonlara, ön plana asla silah altındaki er-erbaşları göndermiyoruz. Arka planda lojistik destek veriyor. Bu insanlar ne yapacak? Hayatını planlayacak, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye’nin gerçekleri budur. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.

Yıldırım'dan sonra ikinci bedelli askerlik son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili şunları söyledi:

Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Nurettin Canikli'den de açıklama geldi. Canikli şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık.Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız.

Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Gereği yapılacak.

BEKİR BOZDAĞ EKİM AYI SONUNU İŞARET ETTİ

Bedelli askerlikle ilgili en net tarihi ise Hükümet Sözcüsü Bozdağ verdi. Bozdağ konuyla ilgili şunları söyledi:

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK 2018 ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ile ilgili gözler, çıkacak karara çevrilmişken başka bir merak edilen konu ise bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu ve bedelli askerlik yaşının kaç olduğu... Bedelli askerlik düzenlemesi henüz yapılmadığı için bedelli askerlik 2018 ücreti ve yaşı da bilinmiyor.

2011 yılında kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesinde 30 yaşını dolduranlardan 30 bin lira bedel alınmıştı.

2015 yılında çıkan bedelli askerlik düzenlemesinde ise 27 yaşını dolduranlardan 18 bin lira bedel alınmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI NE?

Öte yandan bedelli askerlikle ilgili son günlerde çeşitli yayın kuruluşlarında yayınlanan iddialarda bedelli askerliğin 26 yaşını dolduranları kapsayacağı ve 20 bin lira bedel alıcağı söylentileri yer alıyor.