2018 Grammy Ödülleri adayları belli oldu! İşte 60. Grammy Ödülleri tüm aday listesi!

2018 Grammy Ödülleri, müzik dünyasının dev isimlerini bir araya getirecek. 28 Ocak 2018’de düzenlenecek olan 60. Grammy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü show yıldızı James Corden’ın sunuculuğunu üstleneceği görkemli tören için nefesler tutuldu. İşte 2018 Grammy Ödülleri’ni kazanmaya aday olan tüm isimler!

2018 Grammy Ödülleri Yılın Albümü

“Awaken, My Love!” — Childish Gambino

“4:44” — Jay-Z

“DAMN.” — Kendrick Lamar

“Melodrama” — Lorde

“24K Magic” — Bruno Mars

2018 Grammy Ödülleri Yılın Şarkısı

“Despacito” — Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason “Poo Bear” Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi, Marty James Garton (Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber)

“4:44” — Shawn Carter and Dion Wilson (Jay-Z)

“Issues” — Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels, Justin Drew Tranter (Julia Michaels)

“1-800-273-8255” — Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury, Khalid Robinson (Logic featuring Alessia Cara and Khalid)

“That’s What I Like” — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus, Jonathan Yip (Bruno Mars)

2018 Grammy Ödülleri En İyi Yeni Sanatçı

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Pop

2018 Grammy Ödülleri En İyi Solo Pop Performansı

“Love So Soft” — Kelly Clarkson

“Praying” — Kesha

“Million Reasons” — Lady Gaga

“What About Us” — Pink

“Shape of You” — Ed Sheeran

2018 Grammy Ödülleri Yılın Kaydı

“Redbone” — Childish Gambino

“Despacito” — Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber

“The Story of O.J.” — Jay-Z

“HUMBLE.” — Kendrick Lamar

“24K Magic” — Bruno Mars

2018 Grammy Ödülleri En İyi Vokal Pop Albümü

“Kaleidoscope EP” — Coldplay

“Lust for Life” — Lana Del Rey

“Evolve” — Imagine Dragons

“Rainbow” — Kesha

“Joanne” — Lady Gaga

“÷” — Ed Sheeran

2018 Grammy Ödülleri En İyi Grup Pop Performansı

“Something Just Like This” — The Chainsmokers and Coldplay

“Despacito” — Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber

“Thunder” — Imagine Dragons

“Feel It Still” — Portugal. The Man

“Stay” — Zedd and Alessia Cara

2018 Grammy Ödülleri En İyi Dans/Elektronik Albüm

Migration — Bonobo

3-D The Catalogue — Kraftwerk

Mura Masa — Mura Masa

A Moment Apart — Odesza

What Now — Sylvan Esso

2018 Grammy Ödülleri En İyi Rock Performansı

“You Want It Darker” — Leonard Cohen

“The Promise” — Chris Cornell

“Run” — Foo Fighters

“No Good” — Kaleo

“Go To War” — Nothing More

2018 Grammy Ödülleri En İyi Alternatif Müzik Albümü

Everything Now – Arcade Fire

Humanz – Gorillaz

American Dream – LCD Soundsystem

Pure Comedy – Father John Misty

Sleep Well Beast – The National

2018 Grammy Ödülleri En İyi Country Albümü

Cosmic Hallelujah — Kenny Chesney

Heart Break — Lady Antebellum

The Breaker — Little Big Town

Life Changes — Thomas Rhett

From A Room: Volume 1 — Chris Stapleton

2018 Grammy Ödülleri En İyi Rock Albümü

Emperor Of Sand – Mastodon

Hardwired…To Self-Destruct – Metallica

The Stories We Tell Ourselves – Nothing More

Villains – Queens Of The Stone Age

A Deeper Understanding – The War On Drugs

2018 Grammy Ödülleri En İyi Americana Albümü

Southern Blood — Gregg Allman

Shine On Rainy Day — Brent Cobb

Beast Epic — Iron & Wine

The Nashville Sound — Jason Isbell And The 400 Unit

Brand New Day — The Mavericks

2018 Grammy Ödülleri En İyi Rap Albümü

4:44 — JAY-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Culture — Migos

Laila’s Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, The Creator

2018 Grammy Ödülleri En İyi Prodüktör

Calvin Harris

No I.D.

Greg Kurstin

Blake Mills

The Stereotypes