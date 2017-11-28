2018 Grammy Ödülleri adayları belli oldu! İşte 60. Grammy Ödülleri tüm aday listesi!

2018 Grammy Ödülleri, müzik dünyasının dev isimlerini bir araya getirecek. 28 Ocak 2018’de düzenlenecek olan 60. Grammy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü show yıldızı James Corden’ın sunuculuğunu üstleneceği görkemli tören için nefesler tutuldu. İşte 2018 Grammy Ödülleri’ni kazanmaya aday olan tüm isimler!
2018 Grammy Ödülleri Yılın Albümü
“Awaken, My Love!” — Childish Gambino
“4:44” — Jay-Z
“DAMN.” — Kendrick Lamar
“Melodrama” — Lorde
“24K Magic” — Bruno Mars
2018 Grammy Ödülleri Yılın Şarkısı
“Despacito” — Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason “Poo Bear” Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi, Marty James Garton (Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber)
“4:44” — Shawn Carter and Dion Wilson (Jay-Z)
“Issues” — Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels, Justin Drew Tranter (Julia Michaels)
“1-800-273-8255” — Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury, Khalid Robinson (Logic featuring Alessia Cara and Khalid)
“That’s What I Like” — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus, Jonathan Yip (Bruno Mars)
2018 Grammy Ödülleri En İyi Yeni Sanatçı
Alessia Cara
Khalid
Lil Uzi Vert
Julia Michaels
SZA
Pop
2018 Grammy Ödülleri En İyi Solo Pop Performansı
“Love So Soft” — Kelly Clarkson
“Praying” — Kesha
“Million Reasons” — Lady Gaga
“What About Us” — Pink
“Shape of You” — Ed Sheeran
2018 Grammy Ödülleri Yılın Kaydı
“Redbone” — Childish Gambino
“Despacito” — Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber
“The Story of O.J.” — Jay-Z
“HUMBLE.” — Kendrick Lamar
“24K Magic” — Bruno Mars
2018 Grammy Ödülleri En İyi Vokal Pop Albümü
“Kaleidoscope EP” — Coldplay
“Lust for Life” — Lana Del Rey
“Evolve” — Imagine Dragons
“Rainbow” — Kesha
“Joanne” — Lady Gaga
“÷” — Ed Sheeran
2018 Grammy Ödülleri En İyi Grup Pop Performansı
“Something Just Like This” — The Chainsmokers and Coldplay
“Despacito” — Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber
“Thunder” — Imagine Dragons
“Feel It Still” — Portugal. The Man
“Stay” — Zedd and Alessia Cara
2018 Grammy Ödülleri En İyi Dans/Elektronik Albüm
Migration — Bonobo
3-D The Catalogue — Kraftwerk
Mura Masa — Mura Masa
A Moment Apart — Odesza
What Now — Sylvan Esso
2018 Grammy Ödülleri En İyi Rock Performansı
“You Want It Darker” — Leonard Cohen
“The Promise” — Chris Cornell
“Run” — Foo Fighters
“No Good” — Kaleo
“Go To War” — Nothing More
2018 Grammy Ödülleri En İyi Alternatif Müzik Albümü
Everything Now – Arcade Fire
Humanz – Gorillaz
American Dream – LCD Soundsystem
Pure Comedy – Father John Misty
Sleep Well Beast – The National
2018 Grammy Ödülleri En İyi Country Albümü
Cosmic Hallelujah — Kenny Chesney
Heart Break — Lady Antebellum
The Breaker — Little Big Town
Life Changes — Thomas Rhett
From A Room: Volume 1 — Chris Stapleton
2018 Grammy Ödülleri En İyi Rock Albümü
Emperor Of Sand – Mastodon
Hardwired…To Self-Destruct – Metallica
The Stories We Tell Ourselves – Nothing More
Villains – Queens Of The Stone Age
A Deeper Understanding – The War On Drugs
2018 Grammy Ödülleri En İyi Americana Albümü
Southern Blood — Gregg Allman
Shine On Rainy Day — Brent Cobb
Beast Epic — Iron & Wine
The Nashville Sound — Jason Isbell And The 400 Unit
Brand New Day — The Mavericks
2018 Grammy Ödülleri En İyi Rap Albümü
4:44 — JAY-Z
DAMN. — Kendrick Lamar
Culture — Migos
Laila’s Wisdom — Rapsody
Flower Boy — Tyler, The Creator
2018 Grammy Ödülleri En İyi Prodüktör
Calvin Harris
No I.D.
Greg Kurstin
Blake Mills
The Stereotypes