Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Öğrenciler ve veliler bu yıl ilk kez uygulanan milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ilgiyle araştırıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İŞte 2018 LGS sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2 Haziran Cumartesi günü yapılan sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. LGS sınavının sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

LGS SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS soru ve cevapları açıklandı. Kitapçıkları incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs’de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.