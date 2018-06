2018 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Tiffany Haddish’in sunduğu ödül töreninde sinema alanında Black Panther, dizi alanında ise Stranger Things gecenin kazananları oldu.

Oyunculuk alanlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmayan törende sinemanın en iyi oyuncusu Black Panther’deki performansıyla Chadwick Boseman olurken, dizi dalında en iyi oyuncu da Stranger Things’in başrol oyuncusu Millie Bobby Brown seçildi.

Brown, geçen yıl da aynı ödülü almıştı. ABD’li pop müzik yıldızı Lady Gaga ise Five Foot Two adlı belgeselle en iyi belgesel müziği ödülünü kucakladı.

Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, Keeping Up With The Kardashians adlı programla en iyi reality dizi dalında ödülün sahibi oldu.

Yılın en kötüsü ise Black Panther’deki rolüyle Michael B. Jordan oldu.