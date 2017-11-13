MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni (MTV EMA 2017) kazananlar belli oldu

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MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2017 (MTV EMA 2017), dün gece Londra’da Wembley Arena’da düzenlenen tören ile kazananlara verildi. En İyi Pop ödülünü Camila Cabello kazandı. İngiliz şarkıcı Charli XCX de gecede performans sergiledi.