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KÜLTÜR-SANAT

MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni (MTV EMA 2017) kazananlar belli oldu

13 Kasım 2017 Pazartesi, 11:21:54 | Güncelleme: 11:21:54

MTV Avrupa Müzik Ödülleri (MTV EMA 2017) dün gece düzenlenen törenle sahiplerine verildi

  • 1 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni (MTV EMA 2017) kazananlar belli oldu
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    MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2017 (MTV EMA 2017), dün gece Londra’da Wembley Arena’da düzenlenen tören ile kazananlara verildi. En İyi Pop ödülünü Camila Cabello kazandı. İngiliz şarkıcı Charli XCX de gecede performans sergiledi.

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  • 2 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni (MTV EMA 2017) kazananlar belli oldu
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    Rita Ora gecede sahne aldı, izleyenleri büyüledi.

  • 3 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni (MTV EMA 2017) kazananlar belli oldu
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    Amerikalı yıldız Kesha da MTV Müzik Ödülleri’ndeydi.

  • 4 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni (MTV EMA 2017) kazananlar belli oldu
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    İŞTE MTV EMA ÖDÜLLERİ 2017 (MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ 2017) KAZANANLAR LİSTESİ!

    EN İYİ ŞARKI

    Shawn Mendes - "There’s Nothing Holdin’ Me Back"

     

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    EN İYİ ŞARKICI

    Shawn Mendes 

     

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