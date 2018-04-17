23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle haftasonu tatilini uzatma fırsatı yakalayan çalışanlar, 2018 yılındaki diğer resmi tatilleri de izin günleriyle birleştirip birleştiremeyeceklerini merak ediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarının hafta içine denk gelmesiyle 9 günlük tatiller yapma fırsatı yakalayan çalışanlar için 2018 resmi tatiller takvimini derledik. İşte 2018'deki remi tatiller...

Tatil 2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

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