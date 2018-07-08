Giresun’da 3 ay önce yakalandığı kanserle mücadele eden en küçüğü 2,5 yaşında, 2 kız bir erkek 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Arzu Öksüz’ün tek isteği eskiden olduğu gibi evlere temizliğe gidebilecek kadar sağlığına kavuşmak.

İŞTE LÖSEMİNİN EN BELİRGİN BELİRTİLERİ!

"KENDİME Mİ, 2,5 YAŞINDAKİ KIZIMAMI ÜZÜLEYİM BİLMİYORUM"

İHA'nın haberine göre; eşinin mevsimlik işçi olarak orman işlerinde çalıştığını anlatan Öksüz, yaklaşık üç ay önce kanama nedeniyle hastaneye gittiğinde kanser olduğunu öğrendiğini belirterek, "Hastalık bedenime yayılmış. Ama kendi halime bile üzülemiyorum. İlk aklıma gelen çocuklarım oldu. Eşim mevsimlik işçi olarak orman işlerinde çalışıyor. Sosyal güvencesi bile yok. Ben ise temizlik işlerine gidiyordum. En küçüğü 2,5 yaşında iki kız, bir erkek çocuğum var. Bu yaşımda kendime mi, 2,5 yaşındaki kızıma mı üzüleyim bilmiyorum" dedi.

İŞTE KANSERDEN KORUYAN 19 BESİN!

TEK İSTEĞİ; TEMİZLİK İŞLERİNE GİDEBİLECEK KADAR SAĞLIKLI OLMAK...

Tek isteğinin yine temizlik işleri yapabilecek kadar iyileşmek olduğunu anlatan Anne Öksüz, “Şu an bir ameliyat geçirdim. İçime yayılan kanserli urların temizlendiğini söylediler. Bundan sonra ise bir süre kanser tedavisi görmem gerekiyormuş. Bu tedavi sürecini yeşil kartlı birisi olarak ne kadar sürdürebilirim, yapabilirim bilmiyorum ama en azından temizlik işlerinde çalışabilecek kadar iyileşeyim yeter. Çünkü şuan eşimin mevsimlik işi bitti, evimizin ne kirasını ne de faturalarını ödeyebilecek durumda bile değiliz. Ama kendi halime bile üzülemiyorum. En çok düşündüğüm ise 2,5 yaşındaki kızım. Diğerleri biraz daha büyük. Biri ortaokulda diğeri lisede okuyor. Ama bunlarında ötesinde işsizlik nedeniyle kanserle mi yoksa geçim derdiyle mi mücadele edeceğiz bilemiyorum?" diye konuştu.