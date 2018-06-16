HT Egeli'de yer alan habere göre, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Nihal Karadaş, lösemideki başarılı tedavinin sırrını anlattı.

Karadaş, “Lösemi, kemik iliğindeki ana kök hücrelerin belli bir aşamada olgunlaşmaksızın aşırı çoğalması ve bunun neticesinde kan hücrelerinin düzgün üretilememesi neticesinde oluşan kötü huylu bir hastalıktır. Çocukluk çağında çok sık görülmektedir. Nedenleri tam olarak belli değildir. Viral enfeksiyonlar, katkı maddeli yiyecekler, hormonlu yiyeceklerin kullanımı, genetik bazı faktörler, cep telefonu ve tablet gibi cihazlarla çok zaman geçirme neticesinde radyasyona maruz kalma ve hava kirliliği lösemi etkenidir. Lösemi erken teşhis edilip tedavi edilmez ise kısa zamanda öldürücü olur. Bunun için önemli bir hastalıktır” diye konuştu.

Karadaş, “Lösemide en belirgin belirtiler; halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemeleri, düşmeyen yüksek ateş, sık sık enfeksiyona yakalanma, vücutta kırmızı lekeler, morluklar, karında şişkinlik, eklem ağrıları gibi şikayetlerdir. Balıkesir’de 100’e yakın lösemi hastası çocuk var” dedi.

2 YIL SÜRMEKTE

Karadaş şöyle konuştu:

“Löseminin tedavisi var. Tedavideki başarı oranımız yüzde 90’ları bulmakta. Tedavi esnasında; ilk aşamada vurucu bir tedavi şekli uygulamaktayız, daha sonra yoğunlaştırma tedavisine geçiyoruz ve son olarak idame tedavisi uygulamaktayız. Bu tedavi planlamamız ortalama 2 yıl sürmektedir. Şu an için hastanemizde maalesef çocuk hematoloji servisimiz yok. Onun içinde hastalarımızı İzmir, Bursa, İstanbul’a sevk ediyoruz. Biz servisimiz olmadığı halde tedavide çok başarılıyız. Servis açabilmek için; bir çok şeye ihtiyaç var. İlerleyen dönemlerde ne olur bilemiyorum.”

"Uzman Dr. Nihal Karadaş, lösemi hastalığı hakkında bilgi verdi. 26 yaşındaki Omput, otostopla 71 kenti gezerken bölgedeki ‘karasu’ için proje hazırlandı"

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