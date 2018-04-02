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Kanserden koruyan besinler nelerdir?

02.04.2018 - 16:21 | Güncelleme:

Prof. Dr. Atila Tanyeli, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda hem bağışıklığı zayıflamış kanser hastaları hem de kanserden korunmak için ailelere önerilerde bulundu

  • 1 Kanserden koruyan besinler nelerdir?
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    Kanser günümüzde yetişkinler kadar çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Üstelik rakamlar bir milyon nüfuslu bir popülasyonda her yıl 100’ü aşkın çocuğu etkileyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Çocuk kanserlerinin en büyük handikabı hastalığın sessizce ilerleyerek son aylarda belirtilerini göstermesi olarak görülüyor.

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  • 2 Kanserden koruyan besinler nelerdir?
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    Hızlı kilo kaybı, iştahsızlık, vücutta morluklar, renkte solukluk, eklem ağrıları ve bir anda belirip çoğalan bezelerle kendini gösterebilen kanserden korunmanın yanı sıra tedavi sürecinde de doğru beslenme kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Tanyeli, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda hem bağışıklığı zayıflamış kanser hastaları hem de kanserden korunmak için ailelere önerilerde bulundu.

  • 3 Kanserden koruyan besinler nelerdir?
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    KANSERDE BESLENME FAKTÖRÜ

    Genetik faktörler, enfeksiyonlar ve çevresel etkiler nedeniyle ortaya çıkan çocukluk çağı kanserleri, erken tanı ve etkin yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kansere yol açan birtakım etmenler kişinin kendi kontrolünde olmasa bile diğer riskler alınacak birtakım önlemlerle kontrol altına alınabilir. Beslenme de buradaki önemli basamaklardan biridir. 

  • 4 Kanserden koruyan besinler nelerdir?
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    Yapılan araştırmalara göre; yanlış beslenme alışkanları kanserin ortaya çıkışı ve gelişiminde yüzde 35 etkili rol oynamaktadır. Bu nedenle mevsiminde meyve-sebze yenilmesi, mümkünse organik ve doğal gıdaların tüketimi gereklidir.

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  • 5 Kanserden koruyan besinler nelerdir?
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    SOFRANIZDA BU GIDALAR OLSUN!

    Turpgiller: Vücutta sülforafan gibi aktif bileşiklere dönüşür. Bunlar da antikanserojen etki gösterir.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 dakika önce
    Kahvenin mesane ve pankreas kanseri yaptığı doğru değil, çok eski ve hatalı çalışmalarda öyle yazar ama modern çalışmalara göre aksine düşürür. Ve son araştırmalarda kahvenin birçok kanser türünü azalttığını ama özellikle karaciğer kanserine karşı müthiş koruma sağladığını gösteriyor.
  • Misafir 1 saat önce
    En iyisi muz ve su. kötü şey yiyemioruz iyi şeye de para yok. günde bir muz ve su. bazan da bulgur pilavı tamamdır.
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