İzmir'de, son 3 ayda 10 kez ölümle burun buruna gelen, kalbindeki pilin şoklama yapmasıyla yaşama tutunan kalp hastası Coşkun Kaman, nakil olacağı gününün hayalini kuruyor.

AA'nın haberine göre; Konya'da yaşayan 2 çocuk babası 55 yaşındaki Kaman, 14 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye başladı. Uzun süren tedavi sonrası Kaman'a, kalp kaslarının zarar görmesine bağlı olarak kalp yetmezliği teşhisi kondu. Kök hücre tedavisi gören Kaman'a, ritim bozukluğu sorunu nedeniyle 5 yıl önce ameliyatla otomatik şoklama yapabilen kalp pili takıldı.

Yürümekte ve nefes almakta güçlük çeken Kaman'a, bir yıl önce de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay kalp cihazı takılarak nakil sırasına alındı.

Kalp ritmi, son 3 ayda 10 kez dakikada 300 seviyesine çıkan Kaman, otomatik olarak devreye giren kalp pilinin şoklaması sayesinde hayata tutundu.

"ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDAKİ O İNCE ÇİZGİDE GİDİP GELİYORUM"

Coşkun Kaman, son 3 ayda çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Kalbime yerleştirilen pilin yaptığı her şoklama sonrası, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gidip geliyorum. Destek cihazı da artık cevap vermiyor, akımlar düşmeye başladı. 3 ayda 10 defa kalp ritminin yükselmesine bağlı, kalbimdeki pil sayesinde şoklama yaşadım. Bu şekilde hayata tutunabiliyorum, o olmasa benim için ölüm demek. Şoklama başladığında baygınlık geçiriyorum ve kendime gelip gözlerimi açtığımda ise hayatta olduğum için şükrediyorum" diye konuştu.

Acil olarak nakil olması gerektiğini vurgulayan Kaman, ilk sırada olmasına rağmen henüz uygun organ bulanamadığını ifade etti.

Organ bağışının çok önemli olduğunu anlatan Kaman, "Kalbimin durmasını istemiyorum. Ölüm önümüzde, artık bunu görüyorum. Ümidimi kaybetmiyorum ama bu uzun sürerse yaşayabileceğimi tahmin edemiyorum. Her an her şey olabilir. Bir şoklamadan sonra kalkabileceğimizin garantisi yok" dedi.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Gürbüz ise Kaman'ın, kalbindeki ritim sorunu nedeniyle nabzının beklenmedik şekilde yükseldiğini belirtti.

Tıbbi olarak her şeyi yaptıklarını aktaran Gürbüz, "Kalp bazen aniden durabilir veya kasılma fonksiyonunu kaybedince, ritmi, dakikada 180-300 civarına çıkabilir. Bu hastayı ölüme götüren bir durum. Bu hastamız 10 sefer bu olayı yaşadı. Her seferinde bu sistemler sayesinde hayata tutundu. Hastamız biran önce kalp nakli olmalı" ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER