Pegasus Havayollarının dün saat 13.00'de havalanan Kayseri-İstanbul tarifeli uçağı çeşitli şartlar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 14.00 civarı yapacağı inişi gerçekleştiremedi. Havada turlar atan uçak defalarca denemede de inemedikten sonra Bursa'ya yönlendirildi. Bursa'da yakıt ikmali yapan uçağın içinde saatlerce beklemek durumunda kalan yolcular, bir süre sonra sinir krizi geçirdi.
İHA'nın edindiği bilgilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçak, rüzgar ve olumsuz hava koşullarından dolayı pisti 3 kez pas geçti. Bunun üzerine uçak Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.
YOLCULAR İNMEK İSTEDİLER
Bursa'ya inen uçağın, yakıt ikmali ardından tekrar İstanbul'a gitmek üzere havalanması planlandı. Ancak uçağın pilotunun pisti defalarca pas geçmesi nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular, Bursa'da uçaktan inmek istedi. Yakıt ikmali sırasında saatlerce uçakta bekleyen yolcular duruma tepki göstererek kapılara yöneldi. Kabin ekibi ile tartışan yolcuların sinir krizi geçirdikleri ve ağlayarak uçaktan inmek için yardım istedikleri görüldü.
SİNİR KRİZİ ANLARI CANLI YAYINLANDI
Uçakta bulunan bir yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde bir yolcu, yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Uçağın arka tarafına doğru gidildikçe yolcuları durumu gözler önüne seriliyor. Bazı yolcular yaşananlar nedeniyle gözyaşı dökerken, bazısı da inmek için uçak kapısına gitmeye çalışıyor.
Tepkilerin büyümesinin ardından Pegasus Havayolları isteyen yolcuları karayolu ile İstanbul'u ulaşımını sağladı.
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