Tanrıça Artemis emin ellerde

Yurtdışına tarihi eser kaçırIlacağı ihbarını alan İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ev ve işyerine eşzamanlı baskın düzenledi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre yapılan aramalarda İonya, Bizans ve Hellenistik dönemlere ait 4 bin 500 yıllık 14 parça tarihi eser bulundu. Aramalarda, pompalı silahlar ile değişik çap ve markalarda tabancalar da ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen, M.Ö. 2400 ve M.S. 1000 yıllarına ait, İonya dönemi antik 11 adet Yunan bronz sikke, 2 adet kireç taşından yapılmış giysi kıvrımları, Hellenistik döneme ait Tanrıça Artemis (Diana) duruş stilinde heykel ve sunu amaçlı adak hediyesi koçbaşı figür müzeye teslim edildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.