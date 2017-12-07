450 milyon dolara satılan Da Vinci'nin 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosu Louvre Abu Dabi Müzesi'ne gönderildi

16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin 500 yıllık Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de açılan Louvre Müzesi'ne gönderildi.

'Louvre Abu Dabi' müzesi yetkilileri haberi Twitter'dan duyurdu.

Tablo, Kasım ayında düzenlenen açık artırmada 450,3 milyon dolara satılarak rekor kırmış, 20 dakika süren açık artırmaya telefonla katıldığı bilinen alıcının kimliği açıklanmamıştı.

Yerel basında, tabloyu bir Suudi prensin satın aldığı iddia edildi.

- Reuters Da Vinci'nin tabloyu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.

Da Vinci'nin, özel bir koleksiyona gidecek olan 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.

Yapımına 1.3 milyar dolar harcanan Louvre Abu Dabi Müzesi, Kasım ayında açılmıştı.

- AFP

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Leonardo da Vinci'nin 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosu 450 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

Louvre müzesi Abu Dabi'de açıldı