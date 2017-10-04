5 günde 3 kilo verdiren diyet!

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, beş günde üç kiloya kadar sağlıklı incelmeyi vadeden ton balıklı diyet listesini açıkladı.

Ana öğünlerden herhangi birinde tercih edilen yiyeceğin, hayvansal protein, Omega3, iyot, selenyum ve B12 dahil kasları koruyan, tiroitlerin optimum seviyede çalışmasını sağlayan mineral ve vitaminleri içerdiği takdirde var olan yağ depoları üzerinde etkin parçalanma yarattığını vurgulayan Dönmez, “Ton balığı yüksek protein, omega 3, EPA ve DHA yağ asitleri, çinko ve magnezyum içerirken iyot, selenyum ve kolin gibi süper minerallerin de doğal kaynağıdır. Yağ depolarının kısa sürede kalıcı olarak erimesinde, vücut kaslarının korunarak sağlıklı kilo kaybında etkin olan ton balığı, güvenilir olmasının yanı sıra kolayca erişilmesi, ekonomik fiyatı ve pratikliğiyle de eşsiz bir seçim” dedi.

OMEGA3 YAĞ ASİDİ HÜCREDE YAĞ DEPOLARININ OLUŞUMUNU ÖNLER

Ton balığının selenyum mineralinin önemli bir formu olan selenonine barındırdığını söyleyen Dönmez, “Yapılan önemli araştırmalar, kilo kaybetmek üzere yapılan diyetlerde sıklıkla ton balığı tercih etmenin, kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırarak damarları toksinlerden temizlediğini, ton balığının içerdiği omega3 yağ asitlerinin ise hücrelerde yağ depo oluşumunu önleyerek zayıflamaya katkı sağladığını bildiriyor. 120 -160 gram kadar ton balığında yaklaşık 2-3 gram kadar bulunan selenonine tüm damarların sağlığını korumada yeterli diyebiliriz. Bu sebeple haftada 3-4 kere ana öğünde 160 gramlık ton balığını düzenli tüketmek çok sağlıklı” diye konuştu.

BESLENME PROGRAMI VE TARİFLER

Pazartesi



Kahvaltı:



Badem Sütlü Yulaf Lapası



2 yemek kaşığı yulaf ve 1 çay kaşığı tarçını bir tavaya koyun ve ısıtın. Üzerine 1 çay bardağı badem sütü ekleyerek pişirin. Kaseye boşaltın ve üzerine 10-15 adet taze yaban mersini koyun.



Öğle:



Ekşi Maya Ekmeğine Dere Otlu Ton Balığı



Derin bir kaseye ortalama 100 gram ton balığını boşaltın. Üzerine bol tane karabiber çekin. 1 yemek kaşığı hardal, ¼ küp şeklinde doğranmış avokado ve 1 avuç kadar taze kıyılmış dereotu ile harmanlayın. 1 dilim ekşi maya ekmeği üzerine bu karışımı yerleştirin. Biraz limon sıkarak servis edin.



Ara:



1 orta boy portakal

10 adet kavrulmamış badem

Akşam:

4 yemek kaşığı kıymalı yeşil mercimek yemeği

1 küçük kase cacık

Az yağlı mevsim salata



Salı



Kahvaltı:



Avokadolu Yumurta Aklı Omlet



2 adet yumurta beyazını 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet domates rendesi ile pişirin. Üzerine tane karabiber çekin. Bir tabağa koyup yanına yarım avokadoyu küp halinde doğrayıp servis edin.

Öğle:



Ton Balıklı Kepekli Makarna



Derin bir kaseye 2 kase haşlanmış kepekli spagettiyi koyun. İçine ortalama 100 gram ton balığı, yarım ince kıyılmış kuru soğan, 1 adet küp şekilde doğranmış domates, 1 avuç içi kadar taze dereotu, 7-8 adet kırılmış ceviz parçacıkları ve 1 adet ince doğranmış közlenmiş patlıcanı ekleyerek harmanlayın. Üzerine pul biber ve biraz zerdeçal ekleyerek servis edin.



Ara:



1 su bardağı kefir

10 adet yarım ceviz



Akşam:



4 yemek kaşığı zeytinyağlı nohut yemeği

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Az yağlı çoban salata

Çarşamba



Kahvaltı:



Yulaf Sütlü Chia Tohumlu Puding



Kasede 2 yemek kaşığı chia tohumu, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 çay kaşığı tarçını harmanlayın. 1 çay bardağı yulaf sütü ekleyerek iyice karıştırın ve bir gece önceden buzdolabında bekletin. Sabah üzerine 10 adet yaban mersini ve 4-5 yarım ceviz koyarak servis edin.

Öğle



Lorlu Ton Balıklı Köfteli Salata



Derin kaseye yaklaşık 100 gramlık ton balığı, 1 yemek kaşığı lor peyniri, 1 yemek kaşığı haşlanmış siyah kinoa, 1 yemek kaşığı hardal ve bol çekilmiş tane karabiberi ekleyerek karıştırın. Ceviz büyüklüğünde elinizle şekil vererek köfte formu verin. Farklı bir salata kasesine bol domates, marul, salatalık, taze nane, taze maydanozu doğrayın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek harmanlayın. Ton balıklı köfteleri salatanın üzerine ekleyerek servis edin.

Ara:



2 adet mandalina

15 adet kavrulmamış kaju fıstık



Akşam:



4 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru barbunya yemeği

1 su bardağı ayran

Az yağlı havuç salatası



Perşembe:



Kahvaltı:



2 yemek kaşığı lor peyniri

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Domates – salatalık



Öğle:



Avokado Üzerine Ton Balığı



Yumuşak yemeğe hazır avokadoyu ikiye bölün. Tabaka iç kısımları size bakacak şekilde koyun. Üzerine limon sıkıp biraz tane karabiber serpiştirin. Ayrı bir kasede 100 gram ton balığını boşaltın. İnce kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı light mayonez, 1 adet küp şeklinde soyulmuş salatalığı birlikte harmanlayın. Avokadoların boş kısımlarına ton balıklı harcı paylaştırın. En son üzerine pul biber servis ederek servis edin.



Ara:



1 su bardağı pancar detoksu

1 adet taze pancar, yarım limon, 1 adet havuç ve 1 adet kırmızı elmayı katı meyve sıkacağından geçirin.



Akşam:



4 yemek kaşığı zeytinyağlı kereviz yemeği

2 yemek kaşığı yoğurt

Az yağlı mevsim salatası

Cuma:



Kahvaltı:



Yer Fıstığı Ezmeli Smoothie



Smoothie makinesine yarım muz, 1 çay kaşığı tarçın, 8 yarım ceviz, 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi, 1 çay bardağı sütü koyun ve krema kıvamına gelince bir kasede servis edin.



Öğle:



Ton Balıklı Kırmızı Lahana Salatası



Derin bir kaseye yarım küçük boy kırmızı lahanayı rendeden geçirin. İçine ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve kırmızı kuru soğan ekleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve ton balığını ekleyerek harmanlayın. Pul biber ekleyerek servis edin.



Ara:



Yarım greyfurt

1 adet probiyotik yoğurt



Akşam:



1 kase mercimek çorbası

Yarım greyfurt

Az yağlı havuç salatası