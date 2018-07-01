Dört yıldızlı bir otelin yaklaşık 20 yıldır işletmeciliğini yapan ortaklardan 62 yaşındaki Ahmet Fehmi Demirsü, dostlarıyla yemek yedikten sonra dün sabaha karşı otele geldi. Otel odasında dinlenen Demirsü, uzun süre ortalarda gözükmeyip cep telefonlarına da yanıt vermeyince, otel idaresi odaya görevli göndererek durumdan bilgi almak istedi. Odaya giden görevli, Demirsü'yü yatağın yanında yere yığılmış biçimde bulunca ambulans çağrıldı Kemer'deki özel bir hastaneden gelen sağlık ekibi yaptığı muayenede Demirsü'nün hayatını kaybettiği bilgisini verdi



İHA'nın aktardığına göre; Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme görevlileri Demirsü'nün ölü bulunduğu odadan delil toplarken ekipler otel önündeki caddede güvenlik önlemi aldı.



Otelin arkasına çekilen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Demirsü'nün cenazesi, burada nöbetçi savcının adli tabip ile birlikte yaptığı incelemenin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

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