700 kilometrelik insanlık dersi

Antalya- Denizli otoyolunda donmak üzereyken buldukları yavru köpeği kaderine terk etmeye gönlü razı olmayan Kuram ailesi, yüzlerce kilometre arabalarında taşıyarak İstanbul'a getirdikleri köpeği, kırık bacağını tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.
Antalya - Denizli yolunda İstanbul'a seyahat eden Ebru ve Çağatay Kuram çifti, yol kenarında hareketsiz halde duran yavru köpeği fark etti.
Aracı durdurarak yavru köpeğin yanına giden çift, köpeğin soğuktan hareket edemediğini gördü. Donmak üzere olan köpeği araçlarına alarak ısıtan Kuram çifti, daha sonra köpeğin bacağının kırık olduğunu fark etti.
Bunun üzerine aile İstanbul'a geldiklerinde Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hizmetleri birimiyle iletişime geçti.
Alınan randevunun ardından Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru köpek, burada yapılan incelemenin ardından ameliyata alındı. Kırık bacağı başarılı bir operasyonla tedavi edilen yavru köpek sağlığına kavuştu.
İSMİNİ ŞANS KOYDULAR
İHA'nın haberine göre; donmak üzereyken bulunan yavru köpek, yüzlerce kilometre yolculuğun ardından sağlığına kavuştu. Yavru köpeği kaderine terk etmeye vicdanı el vermeyen Kuram çifti, tedavisini yaptırdıkları köpeğe Şans ismini verdi.
Tedavisi boyunca yaşadığı zorlu süreçte Şans'ın yanından ayrılmayan aile, yavru köpeği sahiplendi. Yavru köpeğin en zor anlarına şahit olan hayvansever aile, evlerinin bahçesinde Şans'ın özgürlüğünü kısıtlamayacak özel bir alan oluşturdu.
Yeni ailesine alışan Şans ise köpek tekrar yürümenin sevincini yaşarken mutluluğunu oyunlar oynayarak gösterdi. Hayvanlara işkenceye sıkça şahit olduğumuz bu günlerde yaralı köpeğin sağlığına kavuşmasında büyük çaba gösteren Ebru ve Çağatay Kuram çifti davranışlarıyla örnek oldu.
Duyarlı çift, vatandaşlara sokak hayvanlarını sahiplenmeleri konusunda tavsiyesinde bulunurken, yaşanan hayvanlara şiddet olaylarına da tepki gösterdi.
"BİZ ONA, O DA BİZE ŞANS OLDU"
Çocuklarının gelişimine destek olmak için köpek sahiplenmeyi her zaman istediklerini belirten Çağatay Kuram, Şans köpeği aileye yeni katılan bir birey olarak gördüklerini söyledi.
Şans köpekle ilk karşılaşmalarını anlatan Kuram,"Hızla arabayla geçerken son anda fark ettim. Olduğu yerden çıkmaya çalışıyordu, gücü yoktu. 15 gün önce şehirlerarası yolculuk yaparken çok erken saatlerde son anda fark ettik. Patileri donmuştu. Isıttık, niyetimizde vardı zaten, bir hayvan sahiplenmek. Çocuklarımız var, 1 oğlan bir kız , onlar çok istiyordu. Yavruyu bulunca sevindik. Araca alınca birkaç saat geçtikten sonra fark ettik ki, bir ayağı da kırık. İstanbul'a dönüşe geçmiştik zaten . Küçükçekmece Belediyesi ile irtibata geçtik. Onlarda çok yardımcı oldular, bir ayağı kırıktı, bir operasyon geçirdi . Şimdi hızlıca düzeliyor. Bu sayede bizim bir yavrumuz daha olmuş oldu. Benim eşime, eşimin de bana Sevgililer Günü hediyesi oldu. Biz ona şans olduk, oda bize şans oldu" dedi.
"ÇOCUKLAR KÖPEK İSTİYORUZ DİYE TUTTURMUŞTU"
Yavru köpeği bulduklarında büyük sevinç yaşadıklarını belirten Ebru Kuram, "Tamamıyla bir şans eseriydi ve adı gibi şans oldu bize. Hiç görmeyebilirdik, gördük ve hayatı kurtuldu . Bize bir neşe ve sevinç oldu. Çocuklar köpek istiyoruz diye tutturmuştu. İstedikleri köpek buymuş demek ki. Herkese tavsiyem para verip almaktansa böyle barınaklardan yardıma muhtaç hayvanlara destek olmaları. Bu mutluluğu hiç bir yerde bulamazsınız. Geldiğimizde eşim Küçükçekmece Belediyesi'ni aradı. Telefonu kapatmamızın hemen ardından dönüş yaptılar ve hemen getirmemizi istediler köpeği. Sonra başarılı bir operasyon oldu. Personel çok güzel ilgilendi bizimle. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"GÜZEL BİR HAYATI OLACAK"
Şans köpeğin tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Ferdi Algur ise, "Aile bize getirdiğinde bacağında, kaval kemiğinde ağır bir kırık vardı. Biz operasyonunu yaptık. Şuanda sağlığına kavuştu. Kısa bir süreç geçti üzerinden. Daha iyi olacak inşallah. Yeni ailesi olmasına çok sevindik. Güzel bir hayatı olacak. Sağlığına kavuşmasına vesile olduğumuz için mutluyuz" dedi.
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