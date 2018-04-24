Merkezi İstanbul'da bulunan bir güvenlik firmasının çalışanı olan 33 yaşındaki Mehmet V., 29 Mart 2013 tarihinde yaşadıkları Gaziantep'te bankalardan topladıkları parayı Merkez Bankası şubesine götürdükleri sırada, yanındaki mesai arkadaşı M.A.'yı kandırıp araçtaki bütün parayla ortadan kaybolmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis, V.'nin kendisi gibi güvenlik görevlisi arkadaşı Gökhan A. ile birlikte kaçtığını belirledi. Toplam 7.5 milyon Euro ile kayıplara karışan ikili, 4 ay sonra 30 Temmuz günü Gaziantep Adliyesi'ne gelerek teslim olmuş, yanlarında çaldıkları paranın tek bir kuruşunu bile getirmemişti. Tüm parayı kaybettiklerini söyleyen ikilinin ifadesi polisi ve savcıyı şaşkına çevirdi.

İHA'nın haberine göre 6 yıldır aynı yerde çalıştığını söyleyen 2 çocuk babası Mehmet V., "Parayı götürürken bir an kendimi kaybedip çalmaya karar verdim. Sonra Gökhan'ı arayıp çağırdım. Paraları onun getirdiği araca aktarıp kaçtık. 17 bin Euro'ya araba alacaktım ama satıcı vazgeçti. Gökhan'daki emanet arabayı da bırakınca araçsız kaldık. Sonra otostop yaparak Mersin'e giden bir TIR'a bindik. Adana'ya varmadan mola verdik. Restorana girdik. Ama isminin Murat olduğunu söyleyen TIR şoförü peşimizden gelmedi. Dışarı çıkıp bakınca Murat'ı da TIR'ı da bulamadık. Para dolu çanta ile birlikte ortadan kaybolmuştu" ifadelerini kullanmıştı. A. ise "Parayı TIR'da kaybedince 1.5 ay boyunca plakasını almadığımız, sadece Mersin'e gideceğini bildiğimiz beyaz TIR'ı aradık. Ayırdığımız 17 bin Euro da bitince gelip teslim olduk" dedi.



SAVCILIK VE POLİS, O İFADEYİ İNANDIRICI BULMADI

İkili tutuklanırken, 'Parayı kaptırdık' ifadesini inandırıcı bulmayan savcılık ve polis, soruşturmayı derinleştirdi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis ise aile bireylerini ve yakınlarını takibe aldı. Her iki güvenlik görevlisinin de ailelerini yakın takibe alan polis, aileler hakkında çalışmalarını sürdürdü. Ailelerin gelirlerinde dikkat çeken hareketlerin olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla her iki aileden toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ailelerin tüm mal varlıklarına el koydu. Yakalanan şahıslar, sorgularının ardından sağlık raporu için hastaneye, ardından ise Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

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