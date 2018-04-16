Özel Güvenlik sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor. En son gerçekleştirilen 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Özel Güvenlik sınavlarına, kurs eğitiminin ardından giriliyor ve sınavı geçenler Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sertifikası alarak, özel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapma hakkı kazanıyor.
75. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Mart Cuma günü eğitimlerini tamamlayan adaylar, 8 Nisan Pazar günü sınava girmişti. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı. Ancak konuyla ilgili bilgi gelir gelmez haberlerimizle sizlere ulaştıracağız.
DİĞER ÖZEL GÜVENLİK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN SINAVLARIN TAKVİMİ
|S.N.
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|AÇIKLAMA
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 75.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 76.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|
03 Haziran 2018 Pazar
(Saat 14:00)
|20 Nisan 2018 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 77.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
|7
|ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
| 03 Haziran 2018 Pazar
(Saat 14:00)
|20 Nisan 2018 Cuma
|8
|ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
|9
|ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|10
|ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|04 Mart 2018 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|29 Nisan 2018 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|11 Kasım 2018 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|14 Ekim 2018 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|07 Mayıs 2018 Pazartesi
|16
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2018
|YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR
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