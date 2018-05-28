TCDD, Marmaray Projesi nedeniyle atıl kalan Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki eski banliyö hattını yenileyecek. Yaklaşık 8 kilometrelik eski banliyö hattını yenilemek için TCDD, 26 Haziran’da ihale düzenleyecek.

Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arasındaki tren yolunun Marmaray Projesi kapsamında yeraltına alınması nedeniyle, Sirkeci-Kazlıçeşme arası eski banliyö hattı atıl kalmıştı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre tarihi Sirkeci Garı’nın müze olacağı, Kazlıçeşme’ye kadar olan eski hattın ise park olarak düzenleneceği ya da tramvay hattı olarak kullanılacağı gibi tartışmalar yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hattı TCDD’den düzenlenecek protokolle devralmak için belediye meclisinden karar bile çıkarmıştı. Aradan geçen zamanda Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl kalan yaklaşık 8 kilometrelik eski hattın nasıl değerlendirileceği merakla beklenirken, TCDD hattı yenilemek için ihale açtı.

TCDD’nin, “Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel Hattın Yenilenmesi Yapım İşi” adıyla açtığı ihale, 26 Haziran 2018 tarihinde Haydarpaşa Garı binasında yapılacak. İhale şartnamesine göre, ihaleyi alacak firmanın yer teslimi yapıldıktan sonra 350 gün içinde yenileme çalışmasını tamamlaması gerekiyor. Eski banliyö hattının yenilenmesiyle ilgili ihale dosyasına göre, bazı istasyonların yerleri kaydırılıyor. Eski Kazlıçeşme İstasyonu Marmaray hattında kaldığı için yeni Kazlıçeşme İstasyonu Marmaray’ın güney bitişiğine yapılacak.

HASTANELER İÇİN SAMATYA İSTASYONU

Yedikule İstasyonu’nun yeri değişmiyor. Eski Kocamustafapaşa İstasyonu yaklaşık 200 metre doğuya kaydırılıyor ve adı Samatya İstasyonu oluyor. Böylelikle Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerine ulaşım kolaylaştırılmış olacak. Yenikapı İstasyonu ise yaklaşık 100 metre batıya kaydırılarak, Namık Kemal Caddesi üzerinde yeniden yapılacak. Kumkapı ve Cankurtaran istasyonlarının yeri değişmiyor. Hattın Sirkeci’de yer alan, trenleri vapurla karşıya geçiren kısmı da yenileme kapsamında bulunuyor.

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