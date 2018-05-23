Halkalı Tren İstasyonu'ndan trene binerek Kazlıçeşme Tren İstasyonu'na kadar test sürüşüne katılan Arslan, bu hatta incelemelerde bulundu.

Kazlıçeşme Tren İstasyonu'nda açıklamalarda bulunan Arslan, projenin, Halkalı'dan Gebze'ye mevcut banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergahta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olduğunu aktardı.

Arslan, bugün, projenin Avrupa yakasındaki 20 kilometrelik mesafeyi test sürüşüyle geçtiklerini kaydederek, banliyö hatlarının doğu batı aksındaki raylı sistemlerin omurgası olması nedeniyle İstanbullular ve İstanbul'un misafirleri için çok önemli olduğunu anlattı.







Kazlıçeşme'den Ayrılık Çeşmesi'ne kadar olan 13,5 kilometrelik mevcut sistemin denizin altından inşa edildiğini anımsatan Arslan, 5 yıldır Marmaray araçlarının hizmet verdiğini bildirdi.

Arslan, "Avrupa ve Anadolu yakasındaki banliyö hatlarının tamamen iptal edilmesi ve 3 hatta çıkarılması, mevcut banliyö hatlarının metro standardına yükseltilmesi ile ilgili süreç devam ediyordu." diye konuştu.

Daha önce ihale süreçlerinde yüklenici firmalardan kaynaklı yaşanan sıkıntı nedeniyle işin bugünlere geciktiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki 20 kilometrelik Avrupa yakası, 43 kilometrelik de Anadolu yakası olmak üzere her iki hatta da yüzde 82'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Şu an itibarıyla işin tamamında yüzde 81 ilerleme sağladık. Hedefimiz, ağustos sonu itibarıyla kaba inşaatı bitirmek ve sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sonra da sene sonuna kadar test sürüşlerini bitirmek ve aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak."

"440 aracın 300 tanesi Türkiye'de imal edildi"

Arslan, bu işte herhangi bir aksama olmadığını, güzel bir noktaya gelindiğini, her iki yakada da rayların döşenmeye başlandığını belirterek, daha önce yurt dışından sipariş edilen rayların döşendiğini, şimdi de Karabük'te imal edilen yerli rayları kullandıklarını anlattı.

İşlemlerin sürdüğünü, hem Gebze'de hem Halkalı'da depo sahalarının olacağını dile getiren Arslan, bütün sistemin işletme kontrol merkezinin Maltepe'de olacağını, burada da işlerin planlandığı gibi yürüdüğünü, Halkalı'da da yedek bir işletim merkezi kurduklarını, herhangi bir aksaklıkta buranın devreye gireceğini bildirdi.

Arslan, şu anda Marmaray araçlarının Ayrılık Çeşmesi'nden Kazlıçeşme'ye 5'li setlerle hizmet verdiğini ve tek seferde yaklaşık 1530 kişinin taşındığını ifade ederek, hattın tamamı açıldığında pik saatlerde 10'lu setleri de çalıştıracaklarını, bu setlerle bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabileceklerini vurguladı.

Marmaray'da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini verdiklerini ve imalatlarını bitirdiklerini aktaran Arslan, bu araçların 300 tanesinin Türkiye'de imal edildiği bilgisini verdi.





Saatte 20 bin sefer, günde 1,2 milyon yolcu

Arslan, saatte 28 sefer yapacaklarını belirterek, "Saatte 75 bin kişi tek yönlü taşıyacağız. İnşallah günün tamamında 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız." şeklinde konuştu.

Halkalı-Gebze banliyö hattında toplamda 43 istasyon bulunacağını kaydeden Arslan, bu 43 istasyonun 7 tanesinin aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlar olacağını bildirdi.

Arslan, bu 7 istasyonun Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonları olduğunu, bu istasyonların ana hat trenlerine de hizmet vereceğini kaydederek, Yenikapı istasyonunun yüksek hızlı trenlere hizmet vermesini, aktarma istasyonu olarak öngördüklerini ancak burada çıkan tarihi eserlerin buna izin vermediğini, bazı tarihi eserleri buradan kaldıramadıklarını anlattı.

Bakan Arslan, 77 kilometrelik ve 43 istasyonluk bu hattın 13 istasyonunda 6 farklı raylı sisteme yolcu aktarabileceklerini, günde 6,5 milyon yolcuya hizmet eden raylı sistemlere Marmaray yolcusunu aktarabilme şansına sahip olacaklarını aktardı.

Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metrosuna yolcu aktarılabileceğini dile getiren Arslan, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenikapı-Hacıosman hattına, Ataköy'den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy'den Bakırköy-İDO-Kirazlı-Başakşehir hattına, Söğütlüçeşme'den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ve onun raylı sistemine, Göztepe'den Göztepe-Ümraniye-Ataşehir hattına, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik'ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla'dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olunacağını anlattı.

Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının ayrıca Yenikapı'dan Taksim-Hacıosman-Levent metro hattına, Sirkeci'den Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, Üsküdar'dan Üsküdar-Sultanbeyli hattına, Ayrılık Çeşmesi'nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına bağlanacağını anlattı.

"Gelecek yıl Sivas'tan kalkan hızlı tren Halkalı'ya gelebilecek"

Arslan, şu an 3 bin 25'i işçi olmak üzere toplamda 3 bin 760 kişinin bu hatta çalıştığını belirterek, Üsküdar-Sirkeci arasının 4 dakikada, Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme arasının 13,5 dakikada kat edildiğini, hattın tamamının 115 dakikada kat edilebileceğini bildirdi.

Kartal'da iki viyadük inşaatının bittiğini dile getiren Arslan, toplam 21 kara yolu alt geçidinin 19'unun bittiğini ve ikisinin bitmek üzere olduğunu aktaran Arslan, 627 metrelik aç-kapa tünellerinin yapıldığını, geçitlerin bazılarının tamamlandığını, 17 kara yolu üst geçidinden 15'inin bittiğini, 23 yaya alt geçidinin 20'sini hizmete verdiklerini, 12 yaya üst geçidinin 9 tanesinin hizmete alındığını anlattı.

Arslan, Ankara'dan kalkan hızlı trenlerin şu an Pendik'e geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Yüksek hızlı trenler sene sonu itibarıyla Haydarpaşa'ya gelecek. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını bitiriyoruz. Orası yüksek hızlı trenlerimize hizmet verecek. Yüksek hızlı trenlerimizin bir kısmı Marmaray hattını kullanarak Halkalı'ya kadar gelebilecek hale gelecek. Önümüzdeki yıl Sivas'a kadar olan hattı da bitireceğiz. Sivas'tan kalkan bir yüksek hızlı tren önümüzdeki yıldan itibaren Haydarpaşa'ya ve Halkalı'ya kadar gelebilecek. Şu an inşaat çalışmaları devam eden Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattını bitirdiğimizde hızlı trenlerimiz Avrupa'ya kadar gidebilecek."