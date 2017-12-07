Samsun'da 18 yıldır kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören ve 5 ay önce böbrekleri iflas eden Resül Çebi (37)'ye 8 yıllık eşi Zeynep Çebi (34) bir böbreğini vererek hayata tutunmasını sağladı.

İHA'nın haberine göre; 5 ay önce rahatsızlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Resül Çebi, böbreklerinin artık çalışamaz duruma geldiğini öğrendi. Diyalize girmeye başlayan Çebi'ye kardeşi ve eşi böbreğini vermek istedi. İlk önce kardeşi ile test yaptıran Resül Çebi'nin dokuları kardeşi ile uyuşmadı. Sonra eşi ile yaptırdıkları testler uyunca Zeynep Çebi eşine bir böbreğini verdi. OMÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalında Öğretim Prof. Dr. Nurol Arık ile başlayan tedavi OMÜ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve OMÜ Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun nakli gerçekleştirmesiyle mutlu bir şekilde sona erdi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Eşine böbreğini hiç düşünmeden verdiğini belirten Zeynep Çebi, "Çok şükür en azından çaresi olan bir şeydi ve bunu ben yaptım. Başka bir şeye muhtaç olmadık. Çünkü kadavradan olduğu zaman çok uzun zaman bekleyen insanlar var. Çok şükür bize öyle bir şeye gerek kalmadı. Eşim diyalize girdiğinde aklıma ilk gelen şey; eşim kabul etmese bile doktoruma benden nakil olmasını teklif edecektim. Kanımız, dokumuz her şeyimiz uydu. Ömrümüzü paylaşıyoruz, böbreğimizi de paylaştık artık. Çocuklarımız var. Her şeyden önce, kendimizden ziyade onların geleceğini düşünmek zorundayız. İnşallah biraz toparlandıktan sonra daha iyi olacağız. Tedavimizi yapan Prof. Dr. Nurol Arık, Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu hocama ve OMÜ personeline çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"AYNI DURUMDA BEN OLSAYDIM BEN DE YAPARDIM"

5 ay önce hastalanarak acile gittiğini belirten Resül Çebi, "Böbreklerimin çalışmadığı diyalize girmem gerektiği söylendi. İlk önce kardeşimle test yaptık fakat kanlarımız tutmadı. Eşimin kanı tuttu. Sonra hastanede bütün tahliller yapıldı ve eşimle tahlillerimiz uyuştu. 5-6 aylık bir hazırlık sürecinden sonra nakil oldu. Eşimle uyuşmamız büyük şans oldu. Böbreğini vermeyi eşim teklif etti. İkinci bir şans oldu benim için. Aynı durumda ben olsaydım ben de yapardım. Eşim de yaptı Allah razı olsun. Dokularımızın uyuşması büyük şans oldu bizim için. Hatta doktorum bile, 'tahlil yaptın da mı aldın eşini' diye espri yaptı bana. Çok şükür eşimin de dediği gibi kadavraya gerek kalmadan atlattık. İyileşme süreci de iyi gidiyor" diye konuştu.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Nakil ve hastaların sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Hastamızın eşinden laparoskopik yöntemle aldığımız böbreği, standart açık yöntemle eşine başarılı bir şekilde naklettik. Şu an hem alıcının hem de vericinin sağlık durumları iyi. Böbrek hemen fonksiyone oldu. Hastalarımızı kısa sürede normal yaşamlarına kazandırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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Resül Çebi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi