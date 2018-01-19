Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de 800 yıllık çınar ağacının kovuğunda hayata tutunmaya çalışan 8 yavru köpeğe, doğumdan sonra annelerinin ortadan kaybolmasından sonra köy sakinleri sahip çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktaları arasında bulunan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı, 2009 yılında dönemin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "anıt ağaç" olarak tescillendi.

Boyu 24 ve taban çevresi 22 metre olan "Kapılı Çınar" olarak nitelendirilen anıt ağacın bir dönem çürüyen gövdesinin iç kısmı, temizlendikten sonra boş duruyor. 8 asırlık çınarın kovuğu, birkaç gündür yeni doğmuş 8 yavru köpeğe barınaklık yapıyor.

Yavru köpeklere tesadüfen rastladığını, annesinin nerede olduğu bilmediklerini belirten Şenköy sakinlerinden Gülcan Ersoy, "Annelerinin bölgeden geçerken doğurduğunu düşünüyorum. İlk iki gün anneleri vardı. Yem bırakıyordum annelerine." dedi.

Ersoy, 3 gündür anne köpeğin ortada olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Köy sakinleri olarak ilgileniyoruz. Henüz çok küçük olan yavrulara süt veriyorum. Küçük oldukları için yem yiyemiyorlar henüz. Çınar ağacı onların küçük dünyasına belki de sahiplik yaptı. Bunları sahiplendirmek istiyoruz. Anneleri görünürde yok. Kısa süre kalmamıza rağmen biz bile burada üşüdük. Bunların sevgiye, karınlarını doyurmaya, sıcak bir barınağa ihtiyaçları var. Şimdilik biz bakıyoruz ancak benim başka hayvanlarım olduğu için bunları sahiplenemiyorum."