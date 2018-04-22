81 ilden 81 çocuk, İstanbul'u gezdi

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 81 ildeki şube başkanlıkları ile belirledikleri 81 çocuğu, Kızılay görevlileri eşliğinde İstanbul'a getirdi. Bu yıl 4'üncüsü yapılan '81 İl 81 Çocuk' projesi kapsamında çocuklar, 3 gün boyunca birçok etkinliğe katılacak.
İHA'nın haberine göre, hayatlarında ilk defa uçağa binen çocuklar, İstanbul'da üç gün sürecek eğlenceli bir programa katılacak. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin misafiri olan çocuklar, tarihi ve turistik yerleri gezecek.
Etkinliklerden biri boğazda tekne turu oldu. Çocuklar eğlenceli anlar yaşanırken, bazı çocuklar ilk defa denizi ve İstanbul'u gördü. Teknede çalan şarkılara eşlik eden çocuklar, daha sonra halk oyunlarına katılıp eğlendiler. Balkan ülkelerinden çocuklar da misafir edildi.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ OYUNCULARI DA EŞLİK ETTİ
Çocuklara, Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Karakteri oynayan Nurettin Sönmez ve Muhyiddin İbnü'l Arabi karakterini oynayan Osman Soykut eşlik etti. Çocuklar oyuncular ile bol bol fotoğraf çektirip imza aldılar.
Çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na illerinden getirdikleri toprakları bırakacak ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gösteri maçı yapacak.
Proje hakkında bilgi veren Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, ''Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı olarak '81 il 81 çocuk' projesi kapsamında 23 Nisan etkinliklerimize başladık. 81 ilden ve 6 tane Balkan ülkesinden çocuklar, refakatçileri ve Kızılay Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber programımıza katıldılar'' şeklinde bilgi verdi.
Yıldırım ''Bütün tarihi yerlerimizi, kültürel yerlerimizi ve eğlence yerlerimizi gezdireceğiz. Daha sonra çocuklarımızı memleketlerine yollayacağız. Bu çocuklarımız ilk defa ilçelerinin dışına çıkıp ilk defa uçağa bindi ve ilk defa İstanbul'a geldiler. Bizleri kırmayı bu davetimize eşlik ettikleri ve katıldıkları için onlara teşekkür ediyorum. Onları buraya gönderen şube başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum'' dedi.
81 çocuğun programı, Panorama 1453 Müzesi ziyareti, Dolmabahçe Sarayı gezisi ve tekne turuyla devam etti. Çocukların etkinlikleri Salı sabahına kadar devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.