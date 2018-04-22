81 ilden 81 çocuk, İstanbul'u gezdi



Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 81 ildeki şube başkanlıkları ile belirledikleri 81 çocuğu, Kızılay görevlileri eşliğinde İstanbul'a getirdi. Bu yıl 4'üncüsü yapılan '81 İl 81 Çocuk' projesi kapsamında çocuklar, 3 gün boyunca birçok etkinliğe katılacak.

İHA'nın haberine göre, hayatlarında ilk defa uçağa binen çocuklar, İstanbul'da üç gün sürecek eğlenceli bir programa katılacak. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin misafiri olan çocuklar, tarihi ve turistik yerleri gezecek.

Etkinliklerden biri boğazda tekne turu oldu. Çocuklar eğlenceli anlar yaşanırken, bazı çocuklar ilk defa denizi ve İstanbul'u gördü. Teknede çalan şarkılara eşlik eden çocuklar, daha sonra halk oyunlarına katılıp eğlendiler. Balkan ülkelerinden çocuklar da misafir edildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ OYUNCULARI DA EŞLİK ETTİ



Çocuklara, Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Karakteri oynayan Nurettin Sönmez ve Muhyiddin İbnü'l Arabi karakterini oynayan Osman Soykut eşlik etti. Çocuklar oyuncular ile bol bol fotoğraf çektirip imza aldılar.

Çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na illerinden getirdikleri toprakları bırakacak ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gösteri maçı yapacak.

Proje hakkında bilgi veren Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, ''Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı olarak '81 il 81 çocuk' projesi kapsamında 23 Nisan etkinliklerimize başladık. 81 ilden ve 6 tane Balkan ülkesinden çocuklar, refakatçileri ve Kızılay Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber programımıza katıldılar'' şeklinde bilgi verdi.

Yıldırım ''Bütün tarihi yerlerimizi, kültürel yerlerimizi ve eğlence yerlerimizi gezdireceğiz. Daha sonra çocuklarımızı memleketlerine yollayacağız. Bu çocuklarımız ilk defa ilçelerinin dışına çıkıp ilk defa uçağa bindi ve ilk defa İstanbul'a geldiler. Bizleri kırmayı bu davetimize eşlik ettikleri ve katıldıkları için onlara teşekkür ediyorum. Onları buraya gönderen şube başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum'' dedi.

81 çocuğun programı, Panorama 1453 Müzesi ziyareti, Dolmabahçe Sarayı gezisi ve tekne turuyla devam etti. Çocukların etkinlikleri Salı sabahına kadar devam edecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER