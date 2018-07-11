Ülkemizde opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ve Türkiye’nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla dokuz yıl önce başlattığı ‘’9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’’ bir dans şöleniyle sona erdi.

“9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” kapsamında, 10 Temmuz 2018 akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenen ve İstanbullu sanatseverlerden büyük ilgi gören “Romeo ve Jüliet” balesi ile sona erdi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 20.00’da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda muhteşem dekor ve kostümleri ile sahnelenen “Romeo ve Juliet” İstanbullu sanatseverlere beyaz balenin büyüsünü sergiledi.

W. Shakespeare’in aynı adlı eserinin hikayesinden esinlenilerek Armağan Davran ve Volkan Ersoy’un sahneye koyduğu “Romeo ve Juliet’ balesinin müzik düzenlemelerini Tolga Taviş, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gülay Korkut, ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.

Başlıca rollerde sahneyi Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Çisil Soyöz Bozcaada, Sülün Duyulur, Neslihan Tarakçıoğlu, Bülent Özdemir, Göksu Kaçan, Güçlü Kılıç, Altan Kılınç paylaştı.



Şiirsel güzelliği müzik ve dansla birleşen “Romeo ve Juliet” balesi; Verona’nın iki ünlü ailesi Montague’ler ve Capulet’lerin yıllardır birbirlerine besledikleri amansız düşmanlık içinde yeşeren bir aşkın hikayesini anlatmaktadır. Montague’lerden Romeo, Capulet’lerden Juliet’i görür ve iki genç birbirlerine çılgınca âşık olurlar... Bir rahibin yardımıyla gizlice nikâhlanırlar. Ancak iki aile arasındaki “kan davası” devam etmektedir... Romeo, Juliet’in kuzenini öldürür ve prens tarafından Verona’dan uzaklaştırılır. Juliet, ailesi tarafından bir başkası ile evlendirilecekken uyuşturucu ilaç alarak ölmüş taklidi yapacaktır. Amacı Romeo gelene kadar ölü görünmek, sonra da onunla kaçmaktır... Ancak “Verona Aşıkları”nı acı ve mutsuzluk beklemektedir.