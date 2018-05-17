A101 17 Mayıs 2018 Aktüel ürünler kataloğu

A101 Aktüel ürünler listesine bakacak olursak vatandaş yine sevinecek. Bu sabah saatlerinde satışa çıkan bir çok ürün için şimdiden stoklar tükenmiş durumda. 17 Mayıs itibarıyla sunulacak ürünlerin incelemesini yaptık. Önemli indirimler sunan market Xiaomi markalı muhteşem bir ürün sunuyor. Ek olarak mutfakta yardımcı pek çok ürün, gıda ve temizlik ürünlerinde indirim de var.

A101 17 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Xiaomi Redmi 5 cep telefonu (global versiyon)

Hı-level 55″ ultra hd uydu alıcılı LED TV

Hometech ht1010 FULL HD mini uydu alıcısı

Piranha nabız ölçerli akıllı bileklik

Acer es1-572-50l3 Notebook

Canon e414 çok fonksiyonlu yazıcı

Philips shl500 kafa bantlı kulaklık

Toshiba 1 TB Canvio Basic taşınabilir hard disk

8 raflı çok amaçlı dolap

Sinbo seb-5803 yumurta pişirme makinesi

Kiwi kcm-7510 elektrikli cezve

Hascevher derin tencere 11 litre

Aprilla atr-5002 saç kesme makinesi

Sinbo svc-3479 toz torbasız elektrikli süpürge

Sinbo shd-7054 saç kurutma makinesi





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