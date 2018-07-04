A101'de bu hafta birbirinden farklı üründe indirim fırsatı var. A101 Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 5 Temmuz'dan (yarın) itibaren piyasanın altından fiyatlarla market raflarında tüketiciye sunulacak. Bu haftaki ürünler arasından en dikkat çekici ürünler ise, HI-LEVEL 49" uydu alıcılı Full HD LED TV, Xiaomi Redmi Note 5A Prime Cep Telefonu (Global Versiyon), Piranha 1125 Full HD Aksiyon kamera, SEG SCM 9100 Çamaşır makinesi, SEG SBM 4001 Bulaşık makinesi ve çok sayıda teknolojik ürün ile ev dekorasyon ve gıda ürünleri ilgi odağı olacak. İşte A101 Aktül ürünler listesi

5 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Hi-Level 49” uydu alıcılı Full HD LED Tv

Piranha 1125 Full HD aksiyon kamera

Piranha suya dayanaklı Bluetooth hoparlör

Piranha Titan C Type Oto multimedya sistemi

Piranha Encore C Type Oto multimedya sistemi

Piranha 6601 LED ekranlı park sensörü

Lisanslı çocuk oda halısı 90x140cm

Avize E-27/3x60W max, 56x18x75cm, yükseklik ayarlı askı seti

5 raflı kapaksız kitaplık 170x56x20cm

Sinbo SSM-2513 mini tost makinesi

Sinbo SCM-2928 elektrikli cezve

Temizlik ürünleri

Diğer ürünleri görmek için aşağıdaki 5 Temmuz A101 Aktüel ürünler kataloğunu inceleyiniz...

A101 5 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU