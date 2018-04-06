A101'in 5 Nisan Aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun cevabını merak edenler internet üzeridnen araştırma yapıyor. A101'de 5 Nisan Perşembe gününden itibaren aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta gıdadan teknoloji ürünlerine, küçük ev aletlerinden ev tektili ürünlerine kadar pek çok yeni indirimler var. İşte A101 5 Nisan Aktüel indirimler kataloğu...

A101 5 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

- Hi-Level 43” uydu alıcılı Full HD LED Tv

- Lisanslı taraftar 16GB OTG USB bellek

- Piranha kablosuz bluetooth kulaklık

- Xiaomi Mi Brand 2 akıllı bileklik

- General Mobile GM5 Plus cep telefonu

- Regal tezgah seviyesi buzdolabı 349,00 TL

- Sunny Ankaa dik süpürge

- Altus AL-101 buhar istasyonlu ütü

- Sinbo SHC-4353 saç kesme makinesi

- Arzum AR-5038 saç kurutma makinesi

- Sinbo SCD-5038 tekli elektrikli ocak

- Ortopedik boyun yastığı

- Mini bahçe küreği – Çekiç

- Canlı çiçek çeşitleri

- Blakc+Decker KR504DRE darbeli matkap

- 4 raflı çok amaçlı dolap

- Papilla kızartma tenceresi

- Sinbo SCM-2848 Türk kahvesi makinesi

A101 5 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLER KATALOĞU

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