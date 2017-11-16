AB'de Polonya krizi: 7. madde çalıştırılsın!

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda, "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturum düzenlendi.
Son dönemde Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında AB değerlerine uygun olmadığını savunan milletvekilleri, AB sözleşmesinin "sorunlu" ülkelere yaptırımları düzenleyen 7. maddesinin çalıştırılmasına yeşil ışık yaktı.
Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyi'ne, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7. maddeyi çalıştırması istendi.
7.MADDENİN DETAYLARI
AB Sözleşmesinin 7. maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması olmak üzere birçok hakların askıya alınmasını düzenliyor.
Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı'nın karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.
Bir üye ülke hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararı AP tarihinde ikinci kez alınıyor. Bu yöndeki ilk prosedür daha önce mayıs ayında Macaristan için başlatılmıştı.
"YABANCI DÜŞMANLIĞI" SUÇLAMASINA TEPKİ
Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen tasarıda, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösterinin kınanması talebine tepki gösterdi.
Başbakan Szydlo, wpolityce.pl haber sitesine yaptığı açıklamada, geçen cumartesi düzenlenen Polonya Bağımsızlık Günü programına genelde vatansever gençlerin katıldığını savunarak ülkesinde Yahudi ve yabancı düşmanlığının bulunmadığını iddia etti.
Bazı marjinal grupların eylemlerinin tüm Polonya ulusuna mal edilemeyeceğini, AP'de, Bağımsızlık Günü'ne katılanların yabancı düşmanlığı ve faşizmle suçlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu savunan Szydlo, ''Polonya Başbakanı ve bir vatandaş olarak da net bir şekilde ırkçı ve Yahudi düşmanı tutumdan uzak olduğumu belirtmek istiyorum.'' diye konuştu.
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