ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini söylemesi üzerine, Kuzey Koreli sporcuların da katılacağı Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye giden ve Kuzey Koreli yetkililerle görüşebileceğini söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Kuzey Kore'den aksi yönde açıklama geldi ve Güney Kore'de ABD'li yetkililerle bir araya gelme niyetlerinin olmadığı açıklandı.

Kuzey Kore Savaşı'nın sona ermesinden beri, tarihinde bir olmasıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un Güney Kore'yi ziyaret edeceği haberleri oldukça dikkat çekti. Kim Yo Jong'un Cuma günü öğleden sonra Incheon Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağı belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore'de yarın başlayacak olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesi Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenledi.

Kuzey Kore, ülkedeki düzenli ordunun 70. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenledi. Gerçekleştirilen törene çok sayıda askerin, tankların ve zırhlı araçların katıldığı belirtildi.

Askeri geçit törenine katılan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un askerleri selamladı. Ardından Kim Jong-un, kız kardeşi Kim Yo-jong'un ile birlikte gerçekleştirilen töreni izledikten sonra konuşma gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyat Oyunları, yarınki açılış töreniyle resmen başlayacak. 35 bin kişi kapasiteli PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek ve üç saat sürecek törenle startı verilecek oyunlar, 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Oyunların yapılacağı PyeongChang, Güney Kore'nin başkenti Seul'e 130, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında askerden arındırılmış bölgeye ise 96 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Oyunların maskotu olarak tanıtılan beyaz kaplanın adı ise "Soohorang". Maskotun adı, Kore dilinde korumak anlamına gelen "sooho" kelimesiyle, kaplan anlamındaki "Ho-rang-i" kelimelerinden türetildi.

İKİ DEVLET ARASINDA KÖPRÜ OLDU

Oyunlar, iki yıldır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ile Kuzey Kore arasında da köprü kurulmasını sağladı.

Açılış törenine "Birleşik Kore" bayrağı altında katılacak Kuzey ve Güney Koreli sporcular, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) onay vermesinin ardından oyunlarda Birleşik Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı ile mücadele ederek bir ilki gerçekleştirecek.

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