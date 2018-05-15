ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017’de ülkesinin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı almasının ardından dün kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner elçiliğin açılış törenine katıldı. Bu kararı protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 59 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 770 kişi de yaralandı.

Tüm dünya bu müdahale ve Trump'ın kararına tepki gösterirken, yaşananlar Amerikan basınında geniş yer buldu.

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 15, 2018

Açılışa giden Ivanka Trump'ı ön sayfasına taşıyan New York Daily News gazetesi, Gazze'de onlarca insanın hayatını kaybedip, binlerce insan yaralanırken Ivanka'nın açılış töreninde sürekli gülümsediğinden bahsederek, "Daddy's Little Ghoul" yani "Babasının küçük gulyabanisi" başlığını attı.

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