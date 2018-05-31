Superman'in gençliğini konu alan Amerikan dizisiyle üne kavuşan Allison Mack, ABD ve dünya basınında geniş yer kaplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Mack'in bir tarikata üye olduğu ve şöhretini kullanarak ünlü kişileri fuhuşa zorladığı ortaya çıkmıştı.

Mack ve tarikat lideri Keith Raniere gözaltına alınırken, ekim ayında görülecek dava öncesi yeni gelişmeler yaşandı.

Olayın ortaya çıkmasından birkaç ay önce New York Times'dan Vanessa Grigoriadis'le bir röportaj yapan Mack'in sözleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

FİKİR ONDAN ÇIKMIŞ

Yazıda kadınlara kızgın demirle damga vurulması fikrinin Mack'ten geldiği öne sürüldü. Oyuncunun yapılan işlem sırasında 'Acıdan zevk alın, efendinizi düşünün' diye telkinlerde bulunduğu belirtildi.

Kadınların ise dövmenin anlamını bilmediği ve korkularını yenmenin bir sembolü olarak yaptırdıkları iddia edildi.

Nisan ayında tutuklanan 35 yaşındaki Mack, şimdilerde ailesinin yanında ev hapsinde.

Mack ve Raniere'nin en az 15 yıl ceza alması bekleniyor.

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