ABD’nin Orlando Uluslararası Havaalanı’nda taksi yoluna giren timsah yüzünden hava trafiği aksadı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre pazartesi sabah erken saatlerde Baltimore Havaalanı’ndan Orlando’ya iniş yapan uçak park noktasına giderken durmak zorunda kaldı.

Pilot, yolculara “İster inanın ister inanmayın pistin ortasındaki bir timsahı beklemek zorundayız” dedi. Timsah bir süre sonra pistten uzaklaştı. Bir göletin bulunduğu havalimanında sık sık timsah tehlikesi yaşanıyor.

Geçen yıl çift pervaneli bir uçağın pilotu Orlando Havalimanı’na iniş yaptığı sırada bir anda pistte beliren timsaha çarpmıştı.

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