ABD'de üç kanaldan cinsel tacizle suçlanan ünlü sunucu Charlie Rose'a tavır

ABD'de CBS, PBS ve Bloomberg televizyonları, cinsel tacizle suçlanan ünlü Amerikalı sunucu Charlie Rose'un sunduğu televizyon programlarının yayınını geçici olarak durdurdu.
Washington Post gazetesine konuşan sekiz kadın, 75 yaşındaki Rose'un geçmişte kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişlerdi.
CBS yetkilileri, gazetedeki suçlamaları son derece rahatsız edici bulduklarını ve ciddi şekilde incelediklerini açıkladı.
Ross ise yazılı bir açıklama yaparak "uygunsuz davranışı" nedeniyle özür diledi.
Ancak ünlü sunucu kendisine yönelik tüm suçlamaların doğru olmadığına inandığını söyledi.
Washington Post'a konuşan kadınlar Rose'un kendileriyle cinsel ilişkiye girmek istediğini, telefonda müstehcen konuşmalar yaptığını, etraflarında çıplak şekilde dolaştığını, vücutlarının çeşitli yerlerine dokunduğunu iddia ediyor.
Yaşları 21 ila 37 arasında değişen kadınların hepsi, 1990'lı yılların sonundan 2011 yılına dek, sunucunun ünlü programı "Charlie Rose Show"da ya çalışmış, ya da çalışmak istemiş kişiler.
1980 yılında boşanan Rose, ABD'de yıllardır çapkın bir erkek olarak biliniyordu.
Charlie Rose'un talk show programları PBS ve Bloomberg televizyonlarında yayımlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eylül 2014'te Rose'un programına katılmıştı.
Rose'un 1991'den bu yana süren talk show programına katılanlar arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, bir diğer Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey ve iş adamı Warren Buffett da var.
Program, Rose'un bağımsız televizyon prodüksiyon şirketi Charlie Rose Inc, tarafından üretiliyor, PBS kanalı tarafından da dağıtılıyordu.
2011 yılından bu yana ABD'nin en önemli kanallarından CBS'in sabah programını da sunan Rose, ayrıca bu kanalda yayımlanan ünlü "60 Minutes" (60 Dakika) programına da düzenli şekilde katkıda bulunuyor.
Rose 2013'te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı röportaj sonrası Emmy ve Peabody ödüllerine layık görülmüş, Time dergisi 2014'te onu "Dünyada En Etkili 100 Kişi" listesine almıştı.
Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder iş adamı Michael R. Bloomberg de onu "en önemli ve etkin gazetecilerden biri" olarak nitelendirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.