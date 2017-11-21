ABD'de üç kanaldan cinsel tacizle suçlanan ünlü sunucu Charlie Rose'a tavır

- Reuters Ross yazılı bir açıklama yaparak "uygunsuz davranışı" nedeniyle özür diledi.

ABD'de CBS, PBS ve Bloomberg televizyonları, cinsel tacizle suçlanan ünlü Amerikalı sunucu Charlie Rose'un sunduğu televizyon programlarının yayınını geçici olarak durdurdu.

Washington Post gazetesine konuşan sekiz kadın, 75 yaşındaki Rose'un geçmişte kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişlerdi.

CBS yetkilileri, gazetedeki suçlamaları son derece rahatsız edici bulduklarını ve ciddi şekilde incelediklerini açıkladı.

Ross ise yazılı bir açıklama yaparak "uygunsuz davranışı" nedeniyle özür diledi.

Ancak ünlü sunucu kendisine yönelik tüm suçlamaların doğru olmadığına inandığını söyledi.

Washington Post'a konuşan kadınlar Rose'un kendileriyle cinsel ilişkiye girmek istediğini, telefonda müstehcen konuşmalar yaptığını, etraflarında çıplak şekilde dolaştığını, vücutlarının çeşitli yerlerine dokunduğunu iddia ediyor.

Yaşları 21 ila 37 arasında değişen kadınların hepsi, 1990'lı yılların sonundan 2011 yılına dek, sunucunun ünlü programı "Charlie Rose Show"da ya çalışmış, ya da çalışmak istemiş kişiler.

1980 yılında boşanan Rose, ABD'de yıllardır çapkın bir erkek olarak biliniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da söyleşi yapmıştı

Charlie Rose'un talk show programları PBS ve Bloomberg televizyonlarında yayımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eylül 2014'te Rose'un programına katılmıştı.

Rose'un 1991'den bu yana süren talk show programına katılanlar arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, bir diğer Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey ve iş adamı Warren Buffett da var.

Program, Rose'un bağımsız televizyon prodüksiyon şirketi Charlie Rose Inc, tarafından üretiliyor, PBS kanalı tarafından da dağıtılıyordu.

- Reuters İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Charlie Rose'un sorularını yanıtlıyor

2011 yılından bu yana ABD'nin en önemli kanallarından CBS'in sabah programını da sunan Rose, ayrıca bu kanalda yayımlanan ünlü "60 Minutes" (60 Dakika) programına da düzenli şekilde katkıda bulunuyor.

Time'ın 'En Etkili 100 Kişi' listesindeydi

Rose 2013'te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı röportaj sonrası Emmy ve Peabody ödüllerine layık görülmüş, Time dergisi 2014'te onu "Dünyada En Etkili 100 Kişi" listesine almıştı.

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder iş adamı Michael R. Bloomberg de onu "en önemli ve etkin gazetecilerden biri" olarak nitelendirmişti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'a yeni cinsel taciz suçlamaları

Ünlü yapımcı hakkında ABD ve İngiltere'de cinsel taciz soruşturması

Hollywood'un giderek uzayan utanç listesi