ABD’nin Texas Eyaleti’nin Houston kentinde bulunan Santa Fe Lisesi’ne cuma günü silahlı saldırı düzenleyen kişinin okulun öğrencilerinden Dimitrios Pagourtzis (17) olduğu açıklandı. Teksas Valisi Greg Abbott, Houston’ın güneyinde Santa Fe Lisesi’nde cuma sabah saatlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti. Teksas eyaleti okullarının tarihinde ilk defa böyle bir saldırının gerçekleştirildiği görüldü. Saldırı, Amerikan tarihinin en kanlı dördüncü saldırısı oldu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Abbott, saldırganın, “okul yakınlarında bulunan molotofkokteyli de dahil olmak üzere, çeşitli patlayıcılar hazırladığını” duyurdu. Zanlının bilgisayarında ve cep telefonlarında böyle bir saldırıyı yapmak istediği ifade edildi. Zanlının saldırıdan sonra intihar etmeyi planladığı ancak başaramadığı belirtildi.
‘JAPONYA MERAKLISI’
Zanlının sosyal medya hesapları da mercek altına alındı. Pagourtzis, “Born to Kill” (Öldürmek için doğdu) yazılı tişört ile bir elinde silah, diğerinde bıçakla çekilen bir selfie’sini paylaşmış. Nazizme ve beyaz milliyetçiliğine ait sembolleri de profilinde sıkça barındıran zanlı, Yunan asıllı. Etnik kökenlerine bağlı danslarla da ilgilendiği görülen Pagourtzis’in Japonya imparatorluğu ile samuray kültürüne hayran olduğu da görüldü.
SEVDİKLERİNE NİŞAN ALMADI
Zanlı Pagourtzis’in sınıf arkadaşları onu, “Genelde trençkot giyerdi. Diğer insanlarla pek konuşmazdı. Futbolla ilgiliydi” diye tarif etti. Ancak Pagourtzis’in futbol takımından bazı arkadaşları tarafından fiziksel olarak saldırıya uğradığı ve rahatsız edildiği bilgisi geldi. Pagourtzis, polise verdiği ilk ifadede “Sevdiği arkadaşlarına nişan almadığını” itiraf etti.
GEORGIA’DA DA SALDIRI
Teksas’ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden, Georgia Eyaleti’ndeki bir lisede de silahlı saldırı meydana geldi. Eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion Lisesi’nde gerçekleşen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Cuma günü bitmeden ikinci bir saldırıyla sarsılan ülkede, saldırının mezuniyet töreninin gerçekleştiği sırada otopark kavgasından çıktığı sanılıyor. Zanlının kimliği henüz açıklanmadı ancak kurbanın okulun son sınıf öğrencisi olduğu, yaralananın da yine son sınıftan olduğu ifade edildi.
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