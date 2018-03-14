Beyaz Saray'dan, Başkan Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde yapılan ve 20 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi.
AA'nın haberine göre, açıklamada, "İsrail ve çok sayıda Arap ülkesinin de aralarında olduğu 20 ülke temsilcisi bir araya gelerek gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani ve ekonomik duruma acil müdahale edilmesi için çözüm yolları aradı." ifadesi kullanıldı.
Toplantıya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin yanı sıra Bahreyn, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Suudi Arabistan, Hollanda, Norveç, Umman, Katar, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den temsilcilerin katıldığı belirtildi.
Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantının devamı niteliğinde olduğu ve Beyaz Saray'da varılan sonuçların Mart ayı sonunda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak buluşmaya aktarılacağı kaydedildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Trump yönetimi, gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyor. Gazze'deki duruma insani sebeplerden ve Mısır ve İsrail'in güvenliğini sigortalamak için acil çözüm bulunmalıdır."
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray'da dün gerçekleşen toplantıya İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere toplam 19 ülke temsilcisi katıldı.
KUDÜS KARARI BOYKOTU GETİRDİ
Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını protesto eden Filistin yönetimi söz konusu toplantıyı boykot etti ve Gazze ile ilgili görüşmelere katılmadı.
Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde gerçekleşen ve Kushner'in uluslararası müzakereler özel temsilcisi Jason Greenblatt'in katkı sağladığı görüşmelerde nasıl bir ilerleme kaydedildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Filistin yönetiminin toplantıyı protesto etmesine ilişkin de Beyaz Saray'dan bir değerlendirme gelmedi.
Kushner'in katılımcı ülkelere iki saatlik bir sunum yaptığı ve ardından konuyla ilgili müzakerelerin gerçekleştiği bildirilen görüşmeye bazı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.
Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer ise söz konusu toplantının İsrail ile Arap ülkeleri arasında "doğrudan bir müzakere" anlamı ve amacı taşımadığını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti. Açıklamada, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.
ABD yönetimine sert tepki gösteren Filistin yönetimi, Washington'ın artık Ortadoğu Barış sürecinde arabulucu rolünü yitirdiğini ifade etmişti.
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