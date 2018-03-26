Skripal Savaşı!

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizinin ardından, ABD yönetiminden Rusya'ya karşı sert tedbir kararları geldi.

ABD yönetiminin, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığı bildirildi.

ABD'li yetkililer kararın Rusya'nın ABD'deki istihbarat faaliyetlerinin saldırganlaşması üzerine alındığını duyurdu.

Sınır dışı kararının New York'ta bulunan BM temsilciliğinde görev yapan 12 Rus diplomatı da kapsadığı belirtildi.

Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nun ise ABD'nin şehirdeki denizaltı üssüne yakınlığı nedeniyle kapatılacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı ifade edildi.

Kararın gerekçesi olarak eski bir Rus ajanı olan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Moskova'nın sorumlu tutulması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin birçok müttefikiyle eşzamanlı olarak bu kararı aldığı belirtildi.

7 GÜN SÜRE

Buna göre Rusya'nın Washington DC'deki büyükelçiliğinde görevli 48 diplomat ile Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görevli 12 diplomatın 7 gün içinde sınır dışı edilecekleri vurgulandı. Ayrıca ABD, Washington eyaletinin başkenti Seattle'daki Rus konsolosluğunu da "ulusal güvenliğine tehdit teşkil ettiği" gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Açıklamada, Rusya'nın sorumlu tutulduğu zehirleme olayının istikrarsızlaştırıcı etkiler yapacak bir eylem olduğuna işaret edilerek, "Bugünkü kararımız, Rusya'nın Amerikan vatandaşları üzerindeki casusluk faaliyetlerini ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden gizli operasyonlarını azaltarak ABD'yi daha güvenli kılmaktadır." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de alınan kararın, "ABD'nin İngiltere ile dayanışmasını" gösterdiğini vurguladı.

İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, 4 Mart'ta kimyasal gaz kullanılarak zehirlenmiş, başta İngiltere olmak üzere birçok ülke olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

RUSYA'DAN JET YANIT

Sınır dışı kararının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nden açıklama geldi. Büyükelçi, ABD'nin kararının yanlış olduğunu söyleyerek, ABD yönetiminin iki ülke arasında kalan son düşük seviyedeki ilişkileri de parçaladığını söyledi.

TASS'ın haberine göre, bir Rus senatör Washington'ın kararına karşılık 60 ABD'li diplomatın da Rusya'dan sınır dışı edileceğini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER